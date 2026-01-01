Gerecyclede materialen
Nike Advantage
Dri-FIT tennistanktop voor dames
Dit product is gemaakt van materiaal met meer dan 50% gerecyclede polyestervezels
Deze aansluitende top is gemaakt van rekbaar, zweetafvoerend materiaal en heeft een vintage look met moderne technologie om je droog te houden, waardoor je op je best kunt spelen. De gevormde rug met racerback biedt bescherming zonder je bewegingen te beperken.
- Weergegeven kleur: Light Lemon Twist/Zwart
- Stijl: II3606-736
Nike Advantage
Deze aansluitende top is gemaakt van rekbaar, zweetafvoerend materiaal en heeft een vintage look met moderne technologie om je droog te houden, waardoor je op je best kunt spelen. De gevormde rug met racerback biedt bescherming zonder je bewegingen te beperken.
Pluspunten
- Nike Dri-FIT technologie voert zweet weg van de huid voor snellere verdamping, zodat je droog en comfortabel blijft.
- Het zachte, geribde materiaal rekt optimaal mee voor topperformance.
- Dankzij de lengte kun je het topje eenvoudig instoppen en heb je voldoende dekking tijdens je service.
Productgegevens
- Siliconen NikeCourt logo
- 71% polyester/29% elastaan
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Light Lemon Twist/Zwart
- Stijl: II3606-736
Maat en pasvorm
- Strakke pasvorm: aansluitend en voorgevormd
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
Zo wordt het gemaakt
- Het gerecyclede polyester dat wordt gebruikt in Nike producten begint als gerecyclede plastic flessen. De flessen worden schoongemaakt, tot vlokken versnipperd en in pellets omgezet. Van die pellets wordt nieuw garen van hoge kwaliteit gesponnen dat we in onze producten gebruiken voor optimale performance en verminderde belasting van het milieu.
- Het recyclen van polyester leidt niet alleen tot minder restafval, maar er wordt bij dit proces ook tot 30% minder CO2 uitgestoten dan bij de productie van nieuw polyester. Nike haalt jaarlijks gemiddeld 1 miljard plastic flessen van stortplaatsen en waterwegen.
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Nike Advantage