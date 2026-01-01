ACG Wolf Tree damestop met halflange rits

Gerecyclede materialen
ACG Wolf Tree
Top met halflange rits voor dames
Dit product is gemaakt met minstens 75% gerecyclede polyestervezels
Deze top was voor het eerst te zien als onderdeel van de 'Wolf Tree' collectie en werd getest in Oregon, in de Verenigde Staten. Tijdens onze verkenningstocht viel het ons op dat we behoefte hadden aan een warme laag die zich op verschillende momenten van de dag kon aanpassen. Het Polartec® fleece is licht en toch ventilerend en warm. De ruimvallende pasvorm is ideaal om als laagje of op zichzelf te dragen. Dus bereid je voor op je volgende avontuur, waar dat ook gaat plaatsvinden.
- Weergegeven kleur: Zwart/Anthracite/Summit White
- Stijl: HJ0237-010
ACG Wolf Tree
Deze top was voor het eerst te zien als onderdeel van de 'Wolf Tree' collectie en werd getest in Oregon, in de Verenigde Staten. Tijdens onze verkenningstocht viel het ons op dat we behoefte hadden aan een warme laag die zich op verschillende momenten van de dag kon aanpassen. Het Polartec® fleece is licht en toch ventilerend en warm. De ruimvallende pasvorm is ideaal om als laagje of op zichzelf te dragen. Dus bereid je voor op je volgende avontuur, waar dat ook gaat plaatsvinden.
Productgegevens
- 100% polyester
- Geborduurd ACG logo links op de borst
- Geborduurd Polartec logo op de rechtermouw
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Zwart/Anthracite/Summit White
- Stijl: HJ0237-010
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat S en is 1,70 m lang
- Ruimvallende pasvorm: met een fijne, ruimvallende pasvorm
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
Zo wordt het gemaakt
- Het gerecyclede polyester dat wordt gebruikt in Nike producten begint als gerecyclede plastic flessen. De flessen worden schoongemaakt, tot vlokken versnipperd en in pellets omgezet. Van die pellets wordt nieuw garen van hoge kwaliteit gesponnen dat we in onze producten gebruiken voor optimale performance en verminderde belasting van het milieu.
- Het recyclen van polyester leidt niet alleen tot minder restafval, maar er wordt bij dit proces ook tot 30% minder CO2 uitgestoten dan bij de productie van nieuw polyester. Nike haalt jaarlijks gemiddeld 1 miljard plastic flessen van stortplaatsen en waterwegen.
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ACG Wolf Tree