Gerecyclede materialen
ACG Wildsee
Dri-FIT wandeltop met korte rits en lange mouwen voor heren
Zonnig buiten? Er is uv-bestendigheid. Ben je bezweet? Er is zweetafvoerende technologie. Deze ACG top met kwartrits draag je op zichzelf of als laagje, met zacht en rekbaar materiaal voor een comfortabel gevoel.
- Weergegeven kleur: Zwart/Summit White
- Stijl: IM4223-010
ACG Wildsee
Zonnig buiten? Er is uv-bestendigheid. Ben je bezweet? Er is zweetafvoerende technologie. Deze ACG top met kwartrits draag je op zichzelf of als laagje, met zacht en rekbaar materiaal voor een comfortabel gevoel.
Zweetafvoerende technologie
Nike Dri-FIT technologie voert zweet weg van de huid voor snellere verdamping, zodat je droog en comfortabel blijft.
Afstemmen met laagjes
ACG kleding is ontworpen als een modulair systeem, zodat je het kunt aanpassen aan het klimaat en je activiteitenniveau. Draag deze aansluitende basislaag op zichzelf of met een tussen- en buitenlaag als dat nodig is.
Doelbewuste details
Duimgaten vergroten de dekking en houden je mouwen op hun plaats tijdens het bewegen. Koele meshvlakken onder de armen zijn ventilerend zodat je comfortabel blijft op de trail.
Pluspunten
Met de korte rits kun je zelf de bedekking en luchtcirculatie bepalen.
Productgegevens
- Dit product biedt UVA- en UVB-bescherming tegen de zon, maar alleen op plaatsen die door het kledingstuk worden bedekt. Gebruik een goede zonnebrandcrème om blootgestelde huid te beschermen.
- Body: 88% polyester/12% elastaan. Mesh: 74% polyester/18% lyocell/8% elastaan.
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Zwart/Summit White
- Stijl: IM4223-010
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat M en is 1,78 m lang
- Aansluitende pasvorm: strak en op maat
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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ACG Wildsee