ACG Wildsee Dri-FIT wandeltop met korte rits en lange mouwen voor heren

ACG Wildsee

€ 69,99

Zonnig buiten? Er is uv-bestendigheid. Ben je bezweet? Er is zweetafvoerende technologie. Deze ACG top met kwartrits draag je op zichzelf of als laagje, met zacht en rekbaar materiaal voor een comfortabel gevoel.

Zweetafvoerende technologie

Nike Dri-FIT technologie voert zweet weg van de huid voor snellere verdamping, zodat je droog en comfortabel blijft.

Afstemmen met laagjes

ACG kleding is ontworpen als een modulair systeem, zodat je het kunt aanpassen aan het klimaat en je activiteitenniveau. Draag deze aansluitende basislaag op zichzelf of met een tussen- en buitenlaag als dat nodig is.

Doelbewuste details

Duimgaten vergroten de dekking en houden je mouwen op hun plaats tijdens het bewegen. Koele meshvlakken onder de armen zijn ventilerend zodat je comfortabel blijft op de trail.