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ACG Wildsee Dri-FIT wandeltop met korte rits en lange mouwen voor heren - Zwart/Summit White

Gerecyclede materialen

ACG Wildsee

Dri-FIT wandeltop met korte rits en lange mouwen voor heren

€ 69,99
Zwart/Summit White
Light Crimson/Summit White
Selecteer maatMaatwijzer

Zonnig buiten? Er is uv-bestendigheid. Ben je bezweet? Er is zweetafvoerende technologie. Deze ACG top met kwartrits draag je op zichzelf of als laagje, met zacht en rekbaar materiaal voor een comfortabel gevoel.


  • Weergegeven kleur: Zwart/Summit White
  • Stijl: IM4223-010

ACG Wildsee

€ 69,99

Zonnig buiten? Er is uv-bestendigheid. Ben je bezweet? Er is zweetafvoerende technologie. Deze ACG top met kwartrits draag je op zichzelf of als laagje, met zacht en rekbaar materiaal voor een comfortabel gevoel.

Zweetafvoerende technologie

Nike Dri-FIT technologie voert zweet weg van de huid voor snellere verdamping, zodat je droog en comfortabel blijft.

Afstemmen met laagjes

ACG kleding is ontworpen als een modulair systeem, zodat je het kunt aanpassen aan het klimaat en je activiteitenniveau. Draag deze aansluitende basislaag op zichzelf of met een tussen- en buitenlaag als dat nodig is.

Doelbewuste details

Duimgaten vergroten de dekking en houden je mouwen op hun plaats tijdens het bewegen. Koele meshvlakken onder de armen zijn ventilerend zodat je comfortabel blijft op de trail.

Pluspunten

Met de korte rits kun je zelf de bedekking en luchtcirculatie bepalen.

Productgegevens

  • Dit product biedt UVA- en UVB-bescherming tegen de zon, maar alleen op plaatsen die door het kledingstuk worden bedekt. Gebruik een goede zonnebrandcrème om blootgestelde huid te beschermen.
  • Body: 88% polyester/12% elastaan. Mesh: 74% polyester/18% lyocell/8% elastaan.
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Zwart/Summit White
  • Stijl: IM4223-010

Maat en pasvorm

    • Het model draagt maat M en is 1,78 m lang
    • Aansluitende pasvorm: strak en op maat
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

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    ACG Wildsee Dri-FIT wandeltop met korte rits en lange mouwen voor heren

    ACG Wildsee

    € 69,99

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