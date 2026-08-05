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ACG Vault Dri-FIT top met lange mouwen - Baltic Blue/Spruce Fog/Summit White

Gerecyclede materialen

ACG Vault

Dri-FIT top met lange mouwen

€ 89,99
Baltic Blue/Spruce Fog/Summit White
Zwart/Mean Green/Summit White
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Dit product komt niet in aanmerking voor promoties en kortingen op de site.

Dit product is gemaakt met minstens 75% gerecyclede polyestervezels

Gemaakt voor jou, gemaakt voor buiten. Deze top is voorzien van zweetafvoerende technologie die zweet wegvoert van je huid voor snellere verdamping, zodat je droog en comfortabel blijft. En voor extra ventilatie? We hebben mesh inzetstukken toegevoegd voor luchtcirculatie waar je die het hardst nodig hebt.


  • Weergegeven kleur: Baltic Blue/Spruce Fog/Summit White
  • Stijl: IF1004-416

ACG Vault

€ 89,99

Gemaakt voor jou, gemaakt voor buiten. Deze top is voorzien van zweetafvoerende technologie die zweet wegvoert van je huid voor snellere verdamping, zodat je droog en comfortabel blijft. En voor extra ventilatie? We hebben mesh inzetstukken toegevoegd voor luchtcirculatie waar je die het hardst nodig hebt.

Productgegevens

  • ACG logo’s en Nike Swoosh logo’s met reflecterend design
  • Niet bedoeld als persoonlijk beschermingsmiddel (PPE)
  • Body: 90% polyester/10% elastaan. Mesh: 100% polyester. Inzetstukken: 72% polyester/28% elastaan.
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Baltic Blue/Spruce Fog/Summit White
  • Stijl: IF1004-416

Maat en pasvorm

    • Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Zo wordt het gemaakt

    • Het gerecyclede polyester dat wordt gebruikt in Nike producten begint als gerecyclede plastic flessen. De flessen worden schoongemaakt, tot vlokken versnipperd en in pellets omgezet. Van die pellets wordt nieuw garen van hoge kwaliteit gesponnen dat we in onze producten gebruiken voor optimale performance en verminderde belasting van het milieu.
    • Het recyclen van polyester leidt niet alleen tot minder restafval, maar er wordt bij dit proces ook tot 30% minder CO2 uitgestoten dan bij de productie van nieuw polyester. Nike haalt jaarlijks gemiddeld 1 miljard plastic flessen van stortplaatsen en waterwegen.

Beoordelingen (2)

5 sterren

  • One Cool Shirt

    OmarA990654971

    Super cool and comfortable stuff we got here. I appreciate the quality and all the little details about the shirt. Very well designed. Makes me want to get ACG tatted on me. Viva ACG! Viva Nike!

  • Nice shirt

    AttaullahK866199706

    This is a really nice shirt and the material is good!

ACG Vault Dri-FIT top met lange mouwen

ACG Vault

€ 89,99

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