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ACG Smith Summit afritsbare damesbroek - College Grey/Grey Fog/Photon Dust/Summit White

Gerecyclede materialen

ACG Smith Summit

Afritsbroek voor dames

30% korting
Selecteer maatMaatwijzer

Dit product is gemaakt met minstens 75% gerecyclede nylonvezels

Rits en strip, je broek is zo veranderd in shorts. Ongeacht de lengte biedt het sneldrogende, waterafstotende en UV-bestendige materiaal (met veel zakken) de veelzijdigheid die je nodig hebt.


  • Weergegeven kleur: College Grey/Grey Fog/Photon Dust/Summit White
  • Stijl: HV6391-009

ACG Smith Summit

30% korting

Rits en strip, je broek is zo veranderd in shorts. Ongeacht de lengte biedt het sneldrogende, waterafstotende en UV-bestendige materiaal (met veel zakken) de veelzijdigheid die je nodig hebt.

Productgegevens

  • Body: 96% nylon/4% elastaan. Bovenkant binnenzak: 100% polyester.
  • Dit product biedt UVA- en UVB-bescherming tegen de zon, maar alleen op plaatsen die door het kledingstuk worden bedekt. Gebruik van goede zonnebrandcrème wordt aangeraden om blootgestelde huid te beschermen.
  • Elastische tailleband
  • Halfhoge taille
  • Ruimvallende pasvorm
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: College Grey/Grey Fog/Photon Dust/Summit White
  • Stijl: HV6391-009

Maat en pasvorm

    • Ruimvallende pasvorm: met een fijne, ruimvallende pasvorm
    • Volledige lengte: valt net onder de enkel
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Zo wordt het gemaakt

    • Het gerecyclede nylon in Nike producten begint als verschillende materialen, waaronder gerecycled tapijt en gebruikte visnetten. Het nylonmateriaal wordt schoongemaakt, gesorteerd en omgevormd tot vlokken en ondergaan vervolgens chemische of mechanische recyclingprocessen om nieuw, gerecycled garen van nylon te maken.
    • Kledingstukken die gebruikmaken van materialen van gerecycled nylon verminderen de CO2-uitstoot met tot wel 50% in vergelijking met nieuw nylon.

Beoordelingen (1)

5 sterren

  • vkim93

    Perfect baggy style, comfortable, and feels high quality. Just runs big, so I had to size down from my normal size S (27 inch waist for reference) to XS.

ACG Smith Summit afritsbare damesbroek

ACG Smith Summit

30% korting

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