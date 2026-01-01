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ACG Radical AirFlow Dri-FIT trailrunningtop met korte mouwen voor dames - Wit/Anthracite

Gerecyclede materialen

ACG Radical AirFlow

Dri-FIT Trailrunningtop met korte mouwen voor dames

€ 119,99

Binnenkort verkrijgbaar

Dit product komt niet in aanmerking voor promoties en kortingen op de site.

Radical AirFlow is een uitgesproken ambitieus materiaal dat draait om maximale verkoeling. Deze wedstrijdklare top met korte mouwen benut de Radical AirFlow technologie maximaal en laat meer lucht direct langs je huid stromen terwijl je het tempo opvoert. Radical AirFlow is gedragen en getest door topatleten uit de ACG trailrunningwereld en heeft uitstekende resultaten opgeleverd. Jouw beurt om de kou te overwinnen.


  • Weergegeven kleur: Wit/Anthracite
  • Stijl: IV5368-100

ACG Radical AirFlow

€ 119,99

REVOLUTIONAIRE INNOVATIE VOOR ATLETEN IN BEWEGING.

Radical AirFlow is een uitgesproken ambitieus materiaal dat draait om maximale verkoeling. Deze wedstrijdklare top met korte mouwen benut de Radical AirFlow technologie maximaal en laat meer lucht direct langs je huid stromen terwijl je het tempo opvoert. Radical AirFlow is gedragen en getest door topatleten uit de ACG trailrunningwereld en heeft uitstekende resultaten opgeleverd. Jouw beurt om de kou te overwinnen.

Radicale innovatie

Radical AirFlow is voorzien van een uitgesproken ventilerende constructie met open gaatjes, die ervoor zorgt dat er meer luchtstroom rechtstreeks naar je huid wordt geleid zodat zweet tijdens het bewegen snel verdampt.

Radicale constructie

Het zachte, opengewerkte knit materiaal over het hele kledingstuk voelt soepel aan op je huid. De omvouwbare, elastische rand biedt betrouwbaar comfort en stevigheid.

Radicaal comfort

De Nike Dri-FIT-technologie werk zweetafvoerend en zorgt voor snellere verdamping, zodat je droog en comfortabel blijft.

Meer pluspunten

  • Het ultraventilerende, opengewerkte knit materiaal voelt zacht en soepel aan op je lichaam.
  • Ruimvallend bij de schouders, mouwen en body voor minder beperking.

Productgegevens

  • ACG merkdetails op de borst
  • Geweven jocktag op de linkerzoom
  • 100% polyester
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Wit/Anthracite
  • Stijl: IV5368-100

Maat en pasvorm

    • Het model draagt maat S en is 1,78 m lang
    • Ruimvallende pasvorm: met een fijne, ruimvallende pasvorm
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

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    ACG Radical AirFlow Dri-FIT trailrunningtop met korte mouwen voor dames

    ACG Radical AirFlow

    € 119,99

    Een draagbaar, verkoelend microklimaat voor warme trails.

    Gemaakt voor

    trailwedstrijden

    Ontworpen om

    je koel te houden

    Ventilatie voor

    versnelde luchtcirculatie

    Features voor performance

    • Heel koel

      Speciaal gemaakte ventilatiekanalen versnellen de luchtstroom naar de huid, als een windstorm rondom je torso.

    • Klaar voor de race

      Korte taillelengte, zodat je makkelijk bij je riem kan. De omvouwbare, elastische rand biedt betrouwbaar comfort en stevigheid.

    • Getest door atleten

      Van de klimaatkamers in het Nike Sports Research Lab naar de hoogste podiumplek. 50 topatleten, 1000 uur afzien. Getest voor alle mogelijke situaties.

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