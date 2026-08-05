ACG Radical AirFlow Apex Dri-FIT vissershoedje

Bad ass
hanluenk804671863
Worn this a total of 3 hours in public and already have gotten random compliments from a waitress, random person at the bar, and of course friends.
Gerecyclede materialen
Binnenkort verkrijgbaar
Radical AirFlow is een uitgesproken ambitieus materiaal dat draait om maximale verkoeling. Dit ACG Apex vissershoedje benut de Radical AirFlow technologie maximaal en laat meer lucht direct langs je hoofd stromen voor koel comfort. Radical AirFlow is gedragen en getest door topatleten uit de ACG trailrunningwereld en heeft uitstekende resultaten opgeleverd. Jouw beurt om de kou te overwinnen.
ACG Radical AirFlow Apex
REVOLUTIONAIRE INNOVATIE VOOR ATLETEN IN BEWEGING.
Radical AirFlow is een uitgesproken ambitieus materiaal dat draait om maximale verkoeling. Dit ACG Apex vissershoedje benut de Radical AirFlow technologie maximaal en laat meer lucht direct langs je hoofd stromen voor koel comfort. Radical AirFlow is gedragen en getest door topatleten uit de ACG trailrunningwereld en heeft uitstekende resultaten opgeleverd. Jouw beurt om de kou te overwinnen.
Radical AirFlow is voorzien van een uitgesproken ventilerende constructie met open gaatjes, die ervoor zorgt dat er meer luchtstroom rechtstreeks naar je huid wordt geleid zodat zweet tijdens het bewegen snel verdampt.
Het zachte, opengewerkte knit materiaal voelt soepel aan op de huid en laat je lichaamswarmte snel ontsnappen. De rand rondom zorgt voor 360 graden bescherming.
De Nike Dri-FIT-technologie werk zweetafvoerend en zorgt voor snellere verdamping, zodat je droog en comfortabel blijft.
Het onopvallende design sluit aan voor een stevig gevoel terwijl je het terrein verkent.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
5 sterren
Bad ass
hanluenk804671863
Worn this a total of 3 hours in public and already have gotten random compliments from a waitress, random person at the bar, and of course friends.
ACG Radical AirFlow Apex