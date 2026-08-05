ACG Radical AirFlow Apex Dri-FIT vissershoedje

ACG Radical AirFlow Apex

€ 64,99

REVOLUTIONAIRE INNOVATIE VOOR ATLETEN IN BEWEGING.

Radical AirFlow is een uitgesproken ambitieus materiaal dat draait om maximale verkoeling. Dit ACG Apex vissershoedje benut de Radical AirFlow technologie maximaal en laat meer lucht direct langs je hoofd stromen voor koel comfort. Radical AirFlow is gedragen en getest door topatleten uit de ACG trailrunningwereld en heeft uitstekende resultaten opgeleverd. Jouw beurt om de kou te overwinnen.

Radicale innovatie

Radical AirFlow is voorzien van een uitgesproken ventilerende constructie met open gaatjes, die ervoor zorgt dat er meer luchtstroom rechtstreeks naar je huid wordt geleid zodat zweet tijdens het bewegen snel verdampt.

Radicale constructie

Het zachte, opengewerkte knit materiaal voelt soepel aan op de huid en laat je lichaamswarmte snel ontsnappen. De rand rondom zorgt voor 360 graden bescherming.

Radicaal comfort

De Nike Dri-FIT-technologie werk zweetafvoerend en zorgt voor snellere verdamping, zodat je droog en comfortabel blijft.