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ACG Radical AirFlow Apex Dri-FIT vissershoedje - Wit/Wit

Gerecyclede materialen

ACG Radical AirFlow Apex

Dri-FIT vissershoedje

€ 64,99

Binnenkort verkrijgbaar

Dit product komt niet in aanmerking voor promoties en kortingen op de site.

Radical AirFlow is een uitgesproken ambitieus materiaal dat draait om maximale verkoeling. Dit ACG Apex vissershoedje benut de Radical AirFlow technologie maximaal en laat meer lucht direct langs je hoofd stromen voor koel comfort. Radical AirFlow is gedragen en getest door topatleten uit de ACG trailrunningwereld en heeft uitstekende resultaten opgeleverd. Jouw beurt om de kou te overwinnen.


  • Weergegeven kleur: Wit/Wit
  • Stijl: IX1855-100

ACG Radical AirFlow Apex

€ 64,99

REVOLUTIONAIRE INNOVATIE VOOR ATLETEN IN BEWEGING.

Radical AirFlow is een uitgesproken ambitieus materiaal dat draait om maximale verkoeling. Dit ACG Apex vissershoedje benut de Radical AirFlow technologie maximaal en laat meer lucht direct langs je hoofd stromen voor koel comfort. Radical AirFlow is gedragen en getest door topatleten uit de ACG trailrunningwereld en heeft uitstekende resultaten opgeleverd. Jouw beurt om de kou te overwinnen.

Radicale innovatie

Radical AirFlow is voorzien van een uitgesproken ventilerende constructie met open gaatjes, die ervoor zorgt dat er meer luchtstroom rechtstreeks naar je huid wordt geleid zodat zweet tijdens het bewegen snel verdampt.

Radicale constructie

Het zachte, opengewerkte knit materiaal voelt soepel aan op de huid en laat je lichaamswarmte snel ontsnappen. De rand rondom zorgt voor 360 graden bescherming.

Radicaal comfort

De Nike Dri-FIT-technologie werk zweetafvoerend en zorgt voor snellere verdamping, zodat je droog en comfortabel blijft.

Meer pluspunten

Het onopvallende design sluit aan voor een stevig gevoel terwijl je het terrein verkent.

Productgegevens

  • Geweven ACG label
  • 100% polyester
  • Met de hand wassen
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Wit/Wit
  • Stijl: IX1855-100

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (1)

5 sterren

  • Bad ass

    hanluenk804671863

    Worn this a total of 3 hours in public and already have gotten random compliments from a waitress, random person at the bar, and of course friends.

ACG Radical AirFlow Apex Dri-FIT vissershoedje

ACG Radical AirFlow Apex

€ 64,99

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