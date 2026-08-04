Nike ACG Pegasus Trail trailrunningschoenen voor dames

ACG Women’s Pegasus Trail Nike shoes
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Very comfortable. Looks so classy. Can stand rocky terrain. Just love how it grips.
Gerecyclede materialen
Nike ACG Pegasus Trail
Maak je mooiste kilometers met dempend comfort en betrouwbare grip.
Een trailschoen met de responsiviteit die je van de weg gewend bent. Daarvoor is de ACG Pegasus Trail ontworpen: om mooie kilometers te maken met dempend comfort. We hebben ervoor gezorgd dat hij de grip biedt die je nodig hebt voor goede tractie op nat terrein. En de pasvorm? De bredere voorvoet geeft je tenen extra bewegingsruimte.
Het bovenwerk is gemaakt van licht, technisch mesh dat duurzaamheid en ademend vermogen combineert.
Deze uitvoering van de Peg Trail bevat meer ReactX foam dan voorheen. De hogere zool zorgt voor extra energieteruggave en geeft een veerkrachtig, stabiel gevoel.
Ga moeiteloos door natte trails en technisch terrein – deze generatie van Nike’s All Terrain Compound (ATC) biedt meer grip dan eerdere versies.
Of je nu omhoog of omlaag loopt, we hebben extra ruimte toegevoegd in de neus en voorvoet voor langdurig comfort tijdens al je kilometers. Het bredere design zorgt voor extra stabiliteit op technisch terrein.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
4.9 sterren
ACG Women’s Pegasus Trail Nike shoes
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Very comfortable. Looks so classy. Can stand rocky terrain. Just love how it grips.
Great Trail Shoe
linda194399236
This is my third pair of this style. I have narrow feet with pretty high arches and hike a lot of gravelly trails and this style of shoes are the best I’ve experienced. They are comfortable and give me good balance and traction. I’m a 7 to 7 1/2 in normal shoes and wear an 8 1/2 in these.
Nike ACG Pegasus Trail
ΕιρήνηΚ62052694
Μαλακό, άνετη εφαρμογή,καλή απορρόφηση κραδασμών , και ελαφρύ
Nike ACG Pegasus Trail
De ACG Pegasus Trail is gemaakt voor hardlopers die op zoek zijn naar een off-road avontuur. Hij is gemaakt voor gemengd terrein, matig technische trails en runs van de weg naar de trail, met responsieve demping en betrouwbare grip.
Een middenzool van ReactX foam met extra stackhoogte zorgt voor stevige, responsieve demping en een stabiel gevoel onder de voet. Deze houdt hardlopers comfortabel en stabiel op oneffen terrein.
We hebben meer ReactX foam toegevoegd om de demping te vergroten in vergelijking met eerdere versies. Een bredere voorvoet biedt ook meer ruimte, terwijl een vernieuwde buitenzool zorgt voor optimale grip op ruwe of matig technische trails.
De buitenzool van Nike Trail All Terrain Compound (ATC) is ontworpen om grip te bieden op natte trails en op oneffen, ruw terrein.
ReactX foam voelt responsief en stabiel aan onder de voeten en helpt de impact te absorberen, terwijl hardlopers toch contact houden met het terrein wanneer precisie belangrijk is.
Een vernieuwde pasvorm biedt meer ruimte in de voorvoet, waardoor de tenen tijdens lange runs op natuurlijke wijze kunnen spreiden. Een stevig gevoel rond de middenvoet zorgt voor een zelfverzekerde pas op oneffen terrein.
De ACG Pegasus Trail is gemaakt om naadloos van verharde naar onverharde wegen te gaan en combineert responsieve demping met grip die klaar is voor de trail.
Een hoogteverschil van 8 mm tussen hak en teen zorgt voor een stabiel gevoel dat goed werkt voor hardlopers die gewend zijn aan hardloopschoenen voor op de weg of voor iedereen die op zoek is naar een soepele pas op verschillende ondergronden.
Speciaal ontwikkeld voor
Terrein
Demping
Gewicht van de schoen
Hoogteverschil tussen hak en teen
Gewicht van de schoen
Ca. 247 gram (damesmaat 39)
Hoogteverschil tussen hak en teen
8 mm
Technologie
ReactX foam en Nike Trail All Terrain Compound (ATC) rubber
Rebecca Kohne
ACG atleet