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Nike ACG Pegasus Trail trailrunningschoenen voor dames - Cream II/Light Orewood Brown/Safety Orange/Cream II

Gerecyclede materialen

Nike ACG Pegasus Trail

Trailrunningschoenen voor dames

€ 149,99
Cream II/Light Orewood Brown/Safety Orange/Cream II
Zwart/Anthracite/Zwart
Summit White/Phantom/Safety Orange/Zwart
Zwart/Anthracite/Summit White
Ghost/Mineral Slate/Sea Glass/Cement Grey
Barely Green/Light Bone/Tattoo/Silver Lilac
Spruce Fog/Sea Glass/Black Spruce
Jade Horizon/Light Silver/Safety Orange/Phantom
Ontwerp je eigen Nike By You product
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  • Weergegeven kleur: Cream II/Light Orewood Brown/Safety Orange/Cream II
  • Stijl: HV8121-200

Nike ACG Pegasus Trail

€ 149,99

Maak je mooiste kilometers met dempend comfort en betrouwbare grip.

Een trailschoen met de responsiviteit die je van de weg gewend bent. Daarvoor is de ACG Pegasus Trail ontworpen: om mooie kilometers te maken met dempend comfort. We hebben ervoor gezorgd dat hij de grip biedt die je nodig hebt voor goede tractie op nat terrein. En de pasvorm? De bredere voorvoet geeft je tenen extra bewegingsruimte.

Bovenwerk van speciale mesh

Het bovenwerk is gemaakt van licht, technisch mesh dat duurzaamheid en ademend vermogen combineert.

Middenzool van ReactX foam

Deze uitvoering van de Peg Trail bevat meer ReactX foam dan voorheen. De hogere zool zorgt voor extra energieteruggave en geeft een veerkrachtig, stabiel gevoel.

Buitenzool met complete grip

Ga moeiteloos door natte trails en technisch terrein – deze generatie van Nike’s All Terrain Compound (ATC) biedt meer grip dan eerdere versies.

Vernieuwd neusdesign

Of je nu omhoog of omlaag loopt, we hebben extra ruimte toegevoegd in de neus en voorvoet voor langdurig comfort tijdens al je kilometers. Het bredere design zorgt voor extra stabiliteit op technisch terrein.

Productgegevens

  • Gewicht: ca. 247 gram (damesmaat 39)
  • Verloop van hak tot teen: 8 mm
  • Weergegeven kleur: Cream II/Light Orewood Brown/Safety Orange/Cream II
  • Stijl: HV8121-200

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (28)

4.9 sterren

  • ACG Women’s Pegasus Trail Nike shoes

    Jocelyn06fb0307bf334ef6a62939c92767bcb2

    Very comfortable. Looks so classy. Can stand rocky terrain. Just love how it grips.

  • Great Trail Shoe

    linda194399236

    This is my third pair of this style. I have narrow feet with pretty high arches and hike a lot of gravelly trails and this style of shoes are the best I’ve experienced. They are comfortable and give me good balance and traction. I’m a 7 to 7 1/2 in normal shoes and wear an 8 1/2 in these.

  • Nike ACG Pegasus Trail

    ΕιρήνηΚ62052694

    Μαλακό, άνετη εφαρμογή,καλή απορρόφηση κραδασμών , και ελαφρύ

Nike ACG Pegasus Trail trailrunningschoenen voor dames

Nike ACG Pegasus Trail

€ 149,99

VEELGESTELDE VRAGEN (8)

Voor wie is de ACG Pegasus Trail het meest geschikt?

De ACG Pegasus Trail is gemaakt voor hardlopers die op zoek zijn naar een off-road avontuur. Hij is gemaakt voor gemengd terrein, matig technische trails en runs van de weg naar de trail, met responsieve demping en betrouwbare grip.

Welke dempingstechnologie gebruikt de ACG Pegasus Trail?

Een middenzool van ReactX foam met extra stackhoogte zorgt voor stevige, responsieve demping en een stabiel gevoel onder de voet. Deze houdt hardlopers comfortabel en stabiel op oneffen terrein.

Hoe is de ACG Pegasus Trail verbeterd ten opzichte van eerdere versies?

We hebben meer ReactX foam toegevoegd om de demping te vergroten in vergelijking met eerdere versies. Een bredere voorvoet biedt ook meer ruimte, terwijl een vernieuwde buitenzool zorgt voor optimale grip op ruwe of matig technische trails.

Hoe presteert de buitenzool van de ACG Pegasus Trail op nat en technisch terrein?

De buitenzool van Nike Trail All Terrain Compound (ATC) is ontworpen om grip te bieden op natte trails en op oneffen, ruw terrein.

Hoe balanceert de ACG Pegasus Trail demping met het gevoel op het pad?

ReactX foam voelt responsief en stabiel aan onder de voeten en helpt de impact te absorberen, terwijl hardlopers toch contact houden met het terrein wanneer precisie belangrijk is.

Hoe past de ACG Pegasus Trail bij langere hardloopsessies op paden?

Een vernieuwde pasvorm biedt meer ruimte in de voorvoet, waardoor de tenen tijdens lange runs op natuurlijke wijze kunnen spreiden. Een stevig gevoel rond de middenvoet zorgt voor een zelfverzekerde pas op oneffen terrein.

Hoe gaat de ACG Pegasus Trail om met overgangen van weg naar pad?

De ACG Pegasus Trail is gemaakt om naadloos van verharde naar onverharde wegen te gaan en combineert responsieve demping met grip die klaar is voor de trail.

Wat is het hoogteverschil tussen hak en teen in de ACG Pegasus Trail en voor wie is de ACG Pegasus Trail het meest geschikt?

Een hoogteverschil van 8 mm tussen hak en teen zorgt voor een stabiel gevoel dat goed werkt voor hardlopers die gewend zijn aan hardloopschoenen voor op de weg of voor iedereen die op zoek is naar een soepele pas op verschillende ondergronden.

Grip en comfort op elk terrein. Gemaakt voor de zwaarste tocht op elke ondergrond.

Speciaal ontwikkeld voor

Trailrunning

Terrein

Gemiddeld technisch

Demping

Responsief

Gewicht van de schoen

Ca. 247 gram (damesmaat 39)

Hoogteverschil tussen hak en teen

8 mm

Technische specificaties

Gewicht van de schoen

Ca. 247 gram (damesmaat 39)

Hoogteverschil tussen hak en teen

8 mm

Technologie

ReactX foam en Nike Trail All Terrain Compound (ATC) rubber

Features voor performance

  • Buitenzool met complete grip

    Ga moeiteloos door natte trails en technisch terrein; deze generatie van Nike’s All Terrain Compound (ATC) biedt meer grip dan eerdere versies.

  • Middenzool van ReactX foam

    Deze uitvoering van de Peg Trail bevat meer ReactX foam dan voorheen. De hogere zool zorgt voor extra energieteruggave en geeft een veerkrachtig, stabiel gevoel.

  • Vernieuwd neusdesign

    Of je nu omhoog of omlaag loopt, we hebben extra ruimte toegevoegd in de neus en voorvoet voor langdurig comfort tijdens al je kilometers. Het bredere design zorgt voor extra stabiliteit op technisch terrein.

  • Bovenwerk van speciale mesh

    Het bovenwerk is gemaakt van licht, technisch mesh dat zowel robuust als ademend is.

Rebecca Kohne

"Ik wil me zelfverzekerd voelen in mijn schoenen, dus hiermee hardlopen op technisch terrein is echt fijn. Met deze schoenen houd ik de controle."

Rebecca Kohne

ACG atleet

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