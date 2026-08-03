Nike ACG Pegasus Trail hardloopschoenen voor kids

amazing
heathers595868528
Love them, I got these for my daughter for school. She said they feel amazing on her feet. Wish these came in fodder sizes for her little brother and sister.
Bochtige paden voor de boeg: dan komt je ACG gear goed van pas. Deze Pegasus 6 trailrunningschoenen zijn lichtgewicht en ventilerend, en hebben ReactX Lite foam voor een stevige, veerkrachtige loopervaring. De rubberen buitenzool voor alle terreinen helpt je om je tempo te behouden, ongeacht de ondergrond.
Nike ACG Pegasus Trail
Bochtige paden voor de boeg: dan komt je ACG gear goed van pas. Deze Pegasus 6 trailrunningschoenen zijn lichtgewicht en ventilerend, en hebben ReactX Lite foam voor een stevige, veerkrachtige loopervaring. De rubberen buitenzool voor alle terreinen helpt je om je tempo te behouden, ongeacht de ondergrond.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
5 sterren
amazing
heathers595868528
Love them, I got these for my daughter for school. She said they feel amazing on her feet. Wish these came in fodder sizes for her little brother and sister.
Nike ACG Pegasus Trail