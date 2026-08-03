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Nike ACG Pegasus Trail hardloopschoenen voor kids - Zwart/Anthracite/Summit White

Nike ACG Pegasus Trail

Hardloopschoenen voor kids

€ 109,99
Zwart/Anthracite/Summit White
Zwart/Anthracite/Zwart
Spruce Fog/Black Spruce/Sea Glass
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Dit product komt niet in aanmerking voor promoties en kortingen op de site.

Bochtige paden voor de boeg: dan komt je ACG gear goed van pas. Deze Pegasus 6 trailrunningschoenen zijn lichtgewicht en ventilerend, en hebben ReactX Lite foam voor een stevige, veerkrachtige loopervaring. De rubberen buitenzool voor alle terreinen helpt je om je tempo te behouden, ongeacht de ondergrond.


  • Weergegeven kleur: Zwart/Anthracite/Summit White
  • Stijl: IH2305-001

Nike ACG Pegasus Trail

€ 109,99

Bochtige paden voor de boeg: dan komt je ACG gear goed van pas. Deze Pegasus 6 trailrunningschoenen zijn lichtgewicht en ventilerend, en hebben ReactX Lite foam voor een stevige, veerkrachtige loopervaring. De rubberen buitenzool voor alle terreinen helpt je om je tempo te behouden, ongeacht de ondergrond.

Voordelen

  • Een lichtgewicht bovenwerk van mesh is stevig en ademend, terwijl de schoen superlicht blijft.
  • Deze Peg is gemaakt met meer ReactX foam dan de vorige versie en heeft meer ondersteuning en demping voor die extra rotsachtige runs.
  • Een buitenzool met hoge tractie geeft je meer grip bij nat weer.

Productgegevens

  • Treklusje bij de hak
  • Klassieke veters
  • Lage kraag
  • Weergegeven kleur: Zwart/Anthracite/Summit White
  • Stijl: IH2305-001

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (1)

5 sterren

  • amazing

    heathers595868528

    Love them, I got these for my daughter for school. She said they feel amazing on her feet. Wish these came in fodder sizes for her little brother and sister.

Nike ACG Pegasus Trail hardloopschoenen voor kids

Nike ACG Pegasus Trail

€ 109,99