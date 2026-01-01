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Nike ACG
Max90 T-shirt voor kids
€ 32,99
Dit premium T-shirt heeft een ruimvallende pasvorm voor bewegingsvrijheid en is goed als laagje te dragen. Het zware zweetafvoerende materiaal voelt wat stugger aan en geeft het shirt structuur.
- Weergegeven kleur: Wit
- Stijl: IM9322-100
Nike ACG
€ 32,99
Dit premium T-shirt heeft een ruimvallende pasvorm voor bewegingsvrijheid en is goed als laagje te dragen. Het zware zweetafvoerende materiaal voelt wat stugger aan en geeft het shirt structuur.
Productgegevens
- 63% polyester/37% katoen
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Wit
- Stijl: IM9322-100
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat M en is 1,30 m lang
- Ruimvallende pasvorm: met een fijne, ruimvallende pasvorm
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Nike ACG
€ 32,99