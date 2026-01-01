Nike ACG 'Lunar Ray' Dri-FIT ADV trailrunning legging voor heren

Gerecyclede materialen
Nike ACG 'Lunar Ray'
Dri-FIT ADV Trail hardlooplegging voor heren
Dit product is gemaakt met minstens 75% gerecyclede polyestervezels
De paden lopen zichzelf niet. Dus doe je runs in deze legging met aansluitende pasvorm om wrijving te verminderen. Vier zakken (waarvan één met een rits en geschikt voor de meeste telefoons) zorgen voor eenvoudige opslag. Bovendien zorgt de ventilerende en sneldrogende stof ervoor dat je tijdens de hele tocht comfortabel blijft.
- Weergegeven kleur: Zwart/Summit White
- Stijl: IO9673-010
Nike ACG 'Lunar Ray'
De paden lopen zichzelf niet. Dus doe je runs in deze legging met aansluitende pasvorm om wrijving te verminderen. Vier zakken (waarvan één met een rits en geschikt voor de meeste telefoons) zorgen voor eenvoudige opslag. Bovendien zorgt de ventilerende en sneldrogende stof ervoor dat je tijdens de hele tocht comfortabel blijft.
Zweetafvoerende technologie
Nike Dri-FIT ADV tilt onze zweetafvoerende technologie naar een hoger niveau met geavanceerde koeling en ventilerende zones om je droog en comfortabel te houden.
Gestroomlijnde pasvorm
Dankzij een elastische tailleband met trekkoord kun je de perfecte pasvorm creëren. En om een gestroomlijnde look tot aan de enkels te behouden, hebben we ritsen aan de manchetten toegevoegd.
Blijf voorbereid
Vier zakken in totaal - twee mesh zijzakken, een binnenzak op de slip en een achterzak met rits - bieden ruimte voor je gels, zouttabletten en telefoon.
Productgegevens
- Body: 83% polyester/17% elastaan. Mesh: 82% polyester/18% elastaan. Binnenbroek: 89% polyester/11% elastaan.
- Strakke pasvorm
- Elastische tailleband met ACG-merkdetails en trekkoord aan de buitenkant
- Ritsen bij de boorden
- Nike ACG logo's en Nike Swoosh logo's met reflecterend design
- Niet bedoeld als persoonlijk beschermingsmiddel (PPE)
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Zwart/Summit White
- Stijl: IO9673-010
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat M en is 1,87 m lang
- Strakke pasvorm: aansluitend en voorgevormd
- Volledige lengte: valt net onder de enkel
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
Zo wordt het gemaakt
- Het gerecyclede polyester dat wordt gebruikt in Nike producten begint als gerecyclede plastic flessen. De flessen worden schoongemaakt, tot vlokken versnipperd en in pellets omgezet. Van die pellets wordt nieuw garen van hoge kwaliteit gesponnen dat we in onze producten gebruiken voor optimale performance en verminderde belasting van het milieu.
- Het recyclen van polyester leidt niet alleen tot minder restafval, maar er wordt bij dit proces ook tot 30% minder CO2 uitgestoten dan bij de productie van nieuw polyester. Nike haalt jaarlijks gemiddeld 1 miljard plastic flessen van stortplaatsen en waterwegen.
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Nike ACG 'Lunar Ray'