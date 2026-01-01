Nike ACG 'Lunar Ray' Dri-FIT ADV trailrunning legging voor heren

Nike ACG 'Lunar Ray'

€ 109,99

De paden lopen zichzelf niet. Dus doe je runs in deze legging met aansluitende pasvorm om wrijving te verminderen. Vier zakken (waarvan één met een rits en geschikt voor de meeste telefoons) zorgen voor eenvoudige opslag. Bovendien zorgt de ventilerende en sneldrogende stof ervoor dat je tijdens de hele tocht comfortabel blijft.

Zweetafvoerende technologie

Nike Dri-FIT ADV tilt onze zweetafvoerende technologie naar een hoger niveau met geavanceerde koeling en ventilerende zones om je droog en comfortabel te houden.

Gestroomlijnde pasvorm

Dankzij een elastische tailleband met trekkoord kun je de perfecte pasvorm creëren. En om een gestroomlijnde look tot aan de enkels te behouden, hebben we ritsen aan de manchetten toegevoegd.

Blijf voorbereid

Vier zakken in totaal - twee mesh zijzakken, een binnenzak op de slip en een achterzak met rits - bieden ruimte voor je gels, zouttabletten en telefoon.