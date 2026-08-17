ACG LDV herenschoenen

Federschuh in Rot
Enrico841255912
überragender Schuh... topp Qualität, leicht, und tolle Farben
Voordat ACG bestond, beklom de LDV al bergtoppen. De LDV was oorspronkelijk een hardloopschoen voor lange afstanden, maar kreeg enkele stevigheidsverbeteringen om hem klaar te maken voor de trails. De schoen die je vandaag krijgt, heeft nog steeds de ventilerende mesh en de gripvaste buitenzool met wafelpatroon, maar zijn thuis is bij ACG. Lang leve de Long Distance Vector.
ACG LDV
Voordat ACG bestond, beklom de LDV al bergtoppen. De LDV was oorspronkelijk een hardloopschoen voor lange afstanden, maar kreeg enkele stevigheidsverbeteringen om hem klaar te maken voor de trails. De schoen die je vandaag krijgt, heeft nog steeds de ventilerende mesh en de gripvaste buitenzool met wafelpatroon, maar zijn thuis is bij ACG. Lang leve de Long Distance Vector.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
4.6 sterren
Federschuh in Rot
Enrico841255912
überragender Schuh... topp Qualität, leicht, und tolle Farben
A great simple ACG
twjaynes
Great ,comfy and simple. Love this shoe, it’s fits perfect and breathes great. I wear them on my walks or when I ride my bike. Roomy in the toe box but still secure. Versatile shoe
Perfecto equilibrio entre una zapatilla técnica y de vestir.
Nacho Saera
Cómodas desde la primera puesta, ligeras, resistentes y con una gran estética.
ACG LDV