triangle, start, resume, beginVideo
 
afbeelding 1 van 10
Goede beoordeling
ACG LDV herenschoenen - Wolf Grey/Summit White/Wit/Navy

ACG LDV

Herenschoenen

€ 129,99
Wolf Grey/Summit White/Wit/Navy
Varsity Red/Sail/Wit/Wolf Grey
Selecteer maatMaatwijzer

Voordat ACG bestond, beklom de LDV al bergtoppen. De LDV was oorspronkelijk een hardloopschoen voor lange afstanden, maar kreeg enkele stevigheidsverbeteringen om hem klaar te maken voor de trails. De schoen die je vandaag krijgt, heeft nog steeds de ventilerende mesh en de gripvaste buitenzool met wafelpatroon, maar zijn thuis is bij ACG. Lang leve de Long Distance Vector.


  • Weergegeven kleur: Wolf Grey/Summit White/Wit/Navy
  • Stijl: IF2857-001

ACG LDV

€ 129,99

Voordat ACG bestond, beklom de LDV al bergtoppen. De LDV was oorspronkelijk een hardloopschoen voor lange afstanden, maar kreeg enkele stevigheidsverbeteringen om hem klaar te maken voor de trails. De schoen die je vandaag krijgt, heeft nog steeds de ventilerende mesh en de gripvaste buitenzool met wafelpatroon, maar zijn thuis is bij ACG. Lang leve de Long Distance Vector.

Pluspunten

  • Het bovenwerk van mesh is stevig en ventilerend.
  • De rubberen buitenzool met wafelpatroon zorgt voor stevigheid, grip en een klassieke stijl.

Productgegevens

  • Weergegeven kleur: Wolf Grey/Summit White/Wit/Navy
  • Stijl: IF2857-001

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (24)

4.6 sterren

  • Federschuh in Rot

    Enrico841255912

    überragender Schuh... topp Qualität, leicht, und tolle Farben

  • A great simple ACG

    twjaynes

    Great ,comfy and simple. Love this shoe, it’s fits perfect and breathes great. I wear them on my walks or when I ride my bike. Roomy in the toe box but still secure. Versatile shoe

  • Perfecto equilibrio entre una zapatilla técnica y de vestir.

    Nacho Saera

    Cómodas desde la primera puesta, ligeras, resistentes y con una gran estética.

ACG LDV herenschoenen

ACG LDV

€ 129,99

Maak de look af

Item 3 of 27