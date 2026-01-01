Gerecyclede materialen
Nike ACG GOAT
Trailrunning riem
Dit product is gemaakt met minstens 75% gerecyclede polyestervezels
De Nike ACG trailrunning riem is ontworpen om stuiteren te verminderen en je spullen veilig te houden tijdens je run. Een afneembaar bungeesysteem bevat extra spullen, terwijl je met elastische siliconen lussen je stokken kunt opbergen om ze gemakkelijk te dragen.
- Weergegeven kleur: Grey Fog/Safety Orange/Summit White
- Stijl: IQ6027-039
Nike ACG GOAT
De Nike ACG trailrunning riem is ontworpen om stuiteren te verminderen en je spullen veilig te houden tijdens je run. Een afneembaar bungeesysteem bevat extra spullen, terwijl je met elastische siliconen lussen je stokken kunt opbergen om ze gemakkelijk te dragen.
Voordelen
- Nike Dri-FIT technologie voert zweet weg van de huid voor snellere verdamping, zodat je droog en comfortabel blijft.
- Vier binnenvakken en een veilig ritsvak voor je telefoon en waardevolle spullen.
Productgegevens
- 81% polyester/19% elastaan
- Niet wassen
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Grey Fog/Safety Orange/Summit White
- Stijl: IQ6027-039
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
Zo wordt het gemaakt
- Het gerecyclede polyester dat wordt gebruikt in Nike producten begint als gerecyclede plastic flessen. De flessen worden schoongemaakt, tot vlokken versnipperd en in pellets omgezet. Van die pellets wordt nieuw garen van hoge kwaliteit gesponnen dat we in onze producten gebruiken voor optimale performance en verminderde belasting van het milieu.
- Het recyclen van polyester leidt niet alleen tot minder restafval, maar er wordt bij dit proces ook tot 30% minder CO2 uitgestoten dan bij de productie van nieuw polyester. Nike haalt jaarlijks gemiddeld 1 miljard plastic flessen van stortplaatsen en waterwegen.
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Nike ACG GOAT