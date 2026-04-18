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Nike ACG GOAT Pack Bodywarmer (5 liter) - Grey Fog/Safety Orange/Summit White

Gerecyclede materialen

Nike ACG GOAT

Rugzakvest (5 liter)

€ 134,99
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Dit product is gemaakt met minstens 75% gerecyclede polyestervezels

De Nike ACG Pack rugzakvest is ontworpen om stuiteren te verminderen en je spullen veilig te houden tijdens je run. Doordacht geplaatste zakken helpen het gewicht gelijkmatig te verdelen, terwijl treklipjes je snel en gemakkelijk toegang geven wanneer je het nodig hebt. Hydratatiecompatibel voor twee flessen van 50  ml aan de voorkant en een blaas van 2 liter aan de achterkant.


  • Weergegeven kleur: Grey Fog/Safety Orange/Summit White
  • Stijl: IQ7354-039

Nike ACG GOAT

€ 134,99

De Nike ACG Pack rugzakvest is ontworpen om stuiteren te verminderen en je spullen veilig te houden tijdens je run. Doordacht geplaatste zakken helpen het gewicht gelijkmatig te verdelen, terwijl treklipjes je snel en gemakkelijk toegang geven wanneer je het nodig hebt. Hydratatiecompatibel voor twee flessen van 50  ml aan de voorkant en een blaas van 2 liter aan de achterkant.

Pluspunten

  • Nike Dri-FIT technologie voert zweet weg van de huid voor snellere verdamping, zodat je droog en comfortabel blijft.
  • Met de verstelbare cinchsluiting aan de voorkant kun je je pasvorm aanpassen.
  • Geweven lussen en verwijderbare elastieken aan de achterkant houden extra spullen vast en kunnen worden gebruikt met de meeste opbergsystemen voor stokken.

Productgegevens

  • 82% polyester/12% elastaan/6% nylon
  • Inclusief een fluitje en sleutelhaak
  • Niet wassen
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Grey Fog/Safety Orange/Summit White
  • Stijl: IQ7354-039

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Zo wordt het gemaakt

    • Het gerecyclede polyester dat wordt gebruikt in Nike producten begint als gerecyclede plastic flessen. De flessen worden schoongemaakt, tot vlokken versnipperd en in pellets omgezet. Van die pellets wordt nieuw garen van hoge kwaliteit gesponnen dat we in onze producten gebruiken voor optimale performance en verminderde belasting van het milieu.
    • Het recyclen van polyester leidt niet alleen tot minder restafval, maar er wordt bij dit proces ook tot 30% minder CO2 uitgestoten dan bij de productie van nieuw polyester. Nike haalt jaarlijks gemiddeld 1 miljard plastic flessen van stortplaatsen en waterwegen.

Beoordelingen (1)

5 sterren

  • Parfait

    AlexiisG431696458

    Il taille très bien (près du corps) Je prends toujours S chez Nike pour les vêtements de sport/lifestyle. En taille S, ce gilet est prêt de corps. Très bonne qualité de matériaux, comme toujours avec ACG

Nike ACG GOAT Pack Bodywarmer (5 liter)

Nike ACG GOAT

€ 134,99

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