Nike ACG GOAT Pack Bodywarmer (5 liter)

Parfait
AlexiisG431696458
Il taille très bien (près du corps) Je prends toujours S chez Nike pour les vêtements de sport/lifestyle. En taille S, ce gilet est prêt de corps. Très bonne qualité de matériaux, comme toujours avec ACG
Gerecyclede materialen
Dit product is gemaakt met minstens 75% gerecyclede polyestervezels
De Nike ACG Pack rugzakvest is ontworpen om stuiteren te verminderen en je spullen veilig te houden tijdens je run. Doordacht geplaatste zakken helpen het gewicht gelijkmatig te verdelen, terwijl treklipjes je snel en gemakkelijk toegang geven wanneer je het nodig hebt. Hydratatiecompatibel voor twee flessen van 50 ml aan de voorkant en een blaas van 2 liter aan de achterkant.
Nike ACG GOAT
De Nike ACG Pack rugzakvest is ontworpen om stuiteren te verminderen en je spullen veilig te houden tijdens je run. Doordacht geplaatste zakken helpen het gewicht gelijkmatig te verdelen, terwijl treklipjes je snel en gemakkelijk toegang geven wanneer je het nodig hebt. Hydratatiecompatibel voor twee flessen van 50 ml aan de voorkant en een blaas van 2 liter aan de achterkant.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
5 sterren
Parfait
AlexiisG431696458
Il taille très bien (près du corps) Je prends toujours S chez Nike pour les vêtements de sport/lifestyle. En taille S, ce gilet est prêt de corps. Très bonne qualité de matériaux, comme toujours avec ACG
Nike ACG GOAT