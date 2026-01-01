ACG Five Towers uv-beschermingsjack voor dames

Gerecyclede materialen
ACG Five Towers
Damesjack met UV-bescherming
Dit jack is gemaakt voor het zonovergoten landschap van de Dolomieten. Daarom is hij voorzien van UV-bescherming en zweetafvoerende technologie om je comfortabel te houden. En omdat de omstandigheden in de bergen snel kunnen veranderen, kun je hem gemakkelijk opvouwen en opbergen in zijn eigen zak.
- Weergegeven kleur: Sea Glass/Black Spruce/Mineral Slate/Summit White
- Stijl: II1328-020
ACG Five Towers
Zonnig buiten? Geen zorgen, dit jack beschermt tegen UV-straling en voert zweet effectief af.
Dit jack is gemaakt voor het zonovergoten landschap van de Dolomieten. Daarom is hij voorzien van UV-bescherming en zweetafvoerende technologie om je comfortabel te houden. En omdat de omstandigheden in de bergen snel kunnen veranderen, kun je hem gemakkelijk opvouwen en opbergen in zijn eigen zak.
Productgegevens
- 93% nylon/7% elastaan
- Dit product biedt UVA- en UVB-bescherming tegen de zon, maar alleen op plaatsen die door het kledingstuk worden bedekt. Gebruik van goede zonnebrandcrème wordt aangeraden om blootgestelde huid te beschermen.
- Bungee en stopper bij de zoom
- Ophanglusje
- Ritssluiting in twee richtingen
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Sea Glass/Black Spruce/Mineral Slate/Summit White
- Stijl: II1328-020
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat S en is 1,75 m lang
- Ruimvallende pasvorm: met een fijne, ruimvallende pasvorm
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
Zo wordt het gemaakt
- Het gerecyclede nylon in Nike producten begint als verschillende materialen, waaronder gerecycled tapijt en gebruikte visnetten. Het nylonmateriaal wordt schoongemaakt, gesorteerd en omgevormd tot vlokken en ondergaan vervolgens chemische of mechanische recyclingprocessen om nieuw, gerecycled garen van nylon te maken.
- Kledingstukken die gebruikmaken van materialen van gerecycled nylon verminderen de CO2-uitstoot met tot wel 50% in vergelijking met nieuw nylon.
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ACG Five Towers
Zonnig buiten? Geen zorgen, dit jack beschermt tegen uv-straling en voert zweet effectief af.
Gemaakt voor
Hiking
Bescherming
Uv-bescherming
Gewicht
Licht
Technische specificaties
Technologie
Dri-FIT, uv-bescherming
Duurzaamheid
Dit product is gemaakt met minstens 75% gerecyclede nylonvezels