triangle, start, resume, beginVideo
 
afbeelding 1 van 10
ACG Five Towers uv-beschermingsjack voor dames - Sea Glass/Black Spruce/Mineral Slate/Summit White

Gerecyclede materialen

ACG Five Towers

Damesjack met UV-bescherming

€ 134,99
Sea Glass/Black Spruce/Mineral Slate/Summit White
Light Orewood Brown/Cream II/Summit White
Selecteer maatMaatwijzer

Dit jack is gemaakt voor het zonovergoten landschap van de Dolomieten. Daarom is hij voorzien van UV-bescherming en zweetafvoerende technologie om je comfortabel te houden. En omdat de omstandigheden in de bergen snel kunnen veranderen, kun je hem gemakkelijk opvouwen en opbergen in zijn eigen zak.


  • Weergegeven kleur: Sea Glass/Black Spruce/Mineral Slate/Summit White
  • Stijl: II1328-020

ACG Five Towers

€ 134,99

Zonnig buiten? Geen zorgen, dit jack beschermt tegen UV-straling en voert zweet effectief af.

Dit jack is gemaakt voor het zonovergoten landschap van de Dolomieten. Daarom is hij voorzien van UV-bescherming en zweetafvoerende technologie om je comfortabel te houden. En omdat de omstandigheden in de bergen snel kunnen veranderen, kun je hem gemakkelijk opvouwen en opbergen in zijn eigen zak.

Productgegevens

  • 93% nylon/7% elastaan
  • Dit product biedt UVA- en UVB-bescherming tegen de zon, maar alleen op plaatsen die door het kledingstuk worden bedekt. Gebruik van goede zonnebrandcrème wordt aangeraden om blootgestelde huid te beschermen.
  • Bungee en stopper bij de zoom
  • Ophanglusje
  • Ritssluiting in twee richtingen
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Sea Glass/Black Spruce/Mineral Slate/Summit White
  • Stijl: II1328-020

Maat en pasvorm

    • Het model draagt maat S en is 1,75 m lang
    • Ruimvallende pasvorm: met een fijne, ruimvallende pasvorm
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Zo wordt het gemaakt

    • Het gerecyclede nylon in Nike producten begint als verschillende materialen, waaronder gerecycled tapijt en gebruikte visnetten. Het nylonmateriaal wordt schoongemaakt, gesorteerd en omgevormd tot vlokken en ondergaan vervolgens chemische of mechanische recyclingprocessen om nieuw, gerecycled garen van nylon te maken.
    • Kledingstukken die gebruikmaken van materialen van gerecycled nylon verminderen de CO2-uitstoot met tot wel 50% in vergelijking met nieuw nylon.

Beoordelingen (0)

Geen beoordelingen

Geef je mening. Schrijf als eerste een review voor de ACG Five Towers.

    ACG Five Towers uv-beschermingsjack voor dames

    ACG Five Towers

    € 134,99

    Zonnig buiten? Geen zorgen, dit jack beschermt tegen uv-straling en voert zweet effectief af.

    Gemaakt voor

    Hiking

    Bescherming

    Uv-bescherming

    Gewicht

    Licht

    Technische specificaties

    Technologie

    Dri-FIT, uv-bescherming

    Duurzaamheid

    Dit product is gemaakt met minstens 75% gerecyclede nylonvezels

    Features voor performance

    • Klaar voor zonnige dagen

      Ontdek zorgeloos zonovergoten landschappen. We hebben uv-bescherming toegevoegd om je goed te beschermen.

    • Opvouwbaar design

      Heb je een laagje te veel aan? Dit lichte jack is eenvoudig op te bergen in de eigen borstzak met rits.

    • Buitenlaag

      We hebben dit jack met een ruimvallende pasvorm gemaakt, zodat je het over een basislaag kunt dragen.

    • Zweetafvoerende technologie

      Nike Dri-FIT technologie voert zweet weg van je huid voor snellere verdamping, zodat je droog en comfortabel blijft.

    Maak de look af

    Item 3 of 5