Gerecyclede materialen
ACG Five Towers
Pack jack
Rugzak, jack, beide of geen van beide? Dit veelzijdige item heeft het allemaal. Dit model is gemaakt voor het zonovergoten landschap van de Dolomieten. Daarom is hij voorzien van UV-bescherming en zweetafvoerende technologie om je comfortabel te houden. Als je het laagje niet nodig hebt, kun je het jack eenvoudig opbergen in zijn eigen zak.
- Weergegeven kleur: Sea Glass/Spruce Fog/Black Spruce/Summit White
- Stijl: IF1268-020
ACG Five Towers
De rugzak die een jack wordt, en andersom. Rugjacktas? Geweldig.
Rugzak, jack, beide of geen van beide? Dit veelzijdige item heeft het allemaal. Dit model is gemaakt voor het zonovergoten landschap van de Dolomieten. Daarom is hij voorzien van UV-bescherming en zweetafvoerende technologie om je comfortabel te houden. Als je het laagje niet nodig hebt, kun je het jack eenvoudig opbergen in zijn eigen zak.
Productgegevens
- Reflecterende designdetails
- Niet bedoeld als persoonlijk beschermingsmiddel (PPE)
- Rugzak: voering rug/vlakken: 93% nylon/7% elastaan. Vlakken aan de voorkant/Zijvlakken/Voorzak (bij de palm)/Voering zijvlak: 100% nylon. Mesh: 100% polyester.
- Jas: 93% nylon/7% elastaan.
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Sea Glass/Spruce Fog/Black Spruce/Summit White
- Stijl: IF1268-020
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat M en is 1,78 m lang
- Ruimvallende pasvorm: met een fijne, ruimvallende pasvorm
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
Zo wordt het gemaakt
- Het gerecyclede nylon in Nike producten begint als verschillende materialen, waaronder gerecycled tapijt en gebruikte visnetten. Het nylonmateriaal wordt schoongemaakt, gesorteerd en omgevormd tot vlokken en ondergaan vervolgens chemische of mechanische recyclingprocessen om nieuw, gerecycled garen van nylon te maken.
- Kledingstukken die gebruikmaken van materialen van gerecycled nylon verminderen de CO2-uitstoot met tot wel 50% in vergelijking met nieuw nylon.
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ACG Five Towers
Van rugzak tot jack tot ... Rugjacktas? Dit wil je.
Gemaakt voor
Dagelijks avontuur
Bescherming
UV-bescherming
Gewicht
Licht
Technische specificaties
Technologie
Dri-FIT
Duurzaamheid
Dit product is gemaakt met minstens 75% gerecyclede nylonvezels