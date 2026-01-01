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ACG Five Towers Pack jack - Sea Glass/Spruce Fog/Black Spruce/Summit White

Gerecyclede materialen

ACG Five Towers

Pack jack

€ 289,99
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Dit product komt niet in aanmerking voor promoties en kortingen op de site.

Rugzak, jack, beide of geen van beide? Dit veelzijdige item heeft het allemaal. Dit model is gemaakt voor het zonovergoten landschap van de Dolomieten. Daarom is hij voorzien van UV-bescherming en zweetafvoerende technologie om je comfortabel te houden. Als je het laagje niet nodig hebt, kun je het jack eenvoudig opbergen in zijn eigen zak.


  • Weergegeven kleur: Sea Glass/Spruce Fog/Black Spruce/Summit White
  • Stijl: IF1268-020

ACG Five Towers

€ 289,99

De rugzak die een jack wordt, en andersom. Rugjacktas? Geweldig.

Rugzak, jack, beide of geen van beide? Dit veelzijdige item heeft het allemaal. Dit model is gemaakt voor het zonovergoten landschap van de Dolomieten. Daarom is hij voorzien van UV-bescherming en zweetafvoerende technologie om je comfortabel te houden. Als je het laagje niet nodig hebt, kun je het jack eenvoudig opbergen in zijn eigen zak.

Productgegevens

  • Reflecterende designdetails
  • Niet bedoeld als persoonlijk beschermingsmiddel (PPE)
  • Rugzak: voering rug/vlakken: 93% nylon/7% elastaan. Vlakken aan de voorkant/Zijvlakken/Voorzak (bij de palm)/Voering zijvlak: 100% nylon. Mesh: 100% polyester.
  • Jas: 93% nylon/7% elastaan.
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Sea Glass/Spruce Fog/Black Spruce/Summit White
  • Stijl: IF1268-020

Maat en pasvorm

    • Het model draagt maat M en is 1,78 m lang
    • Ruimvallende pasvorm: met een fijne, ruimvallende pasvorm
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Zo wordt het gemaakt

    • Het gerecyclede nylon in Nike producten begint als verschillende materialen, waaronder gerecycled tapijt en gebruikte visnetten. Het nylonmateriaal wordt schoongemaakt, gesorteerd en omgevormd tot vlokken en ondergaan vervolgens chemische of mechanische recyclingprocessen om nieuw, gerecycled garen van nylon te maken.
    • Kledingstukken die gebruikmaken van materialen van gerecycled nylon verminderen de CO2-uitstoot met tot wel 50% in vergelijking met nieuw nylon.

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    ACG Five Towers Pack jack

    ACG Five Towers

    € 289,99

    Van rugzak tot jack tot ... Rugjacktas? Dit wil je.

    Gemaakt voor

    Dagelijks avontuur

    Bescherming

    UV-bescherming

    Gewicht

    Licht

    Technische specificaties

    Technologie

    Dri-FIT

    Duurzaamheid

    Dit product is gemaakt met minstens 75% gerecyclede nylonvezels

    Features voor performance

    • Technologie die klaar is voor elk avontuur

      Dankzij uv-bescherming en zweetafvoerende eigenschappen ben je in dit jack klaar om de natuur in te trekken. Het rugzakgedeelte is waterafstotend, zodat je spullen goed beschermd zijn.

    • Twee in één

      Wanneer je het item als jack draagt, kun je het rugzakgedeelte erop of eraf ritsen. Wanneer je de rugzak draagt, kun je het opgevouwen jack aan de clip vastmaken.

    • Opvouwbaar design

      Tijd om een laagje uit te doen? Je kunt het jack opbergen in de borstzak met rits.

    • Gemaakt voor buiten

      Met het elastische trekkoord bij de taille en de ritssluiting in twee richtingen aan de voorkant kun je de pasvorm aanpassen.

    Maak de look af

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