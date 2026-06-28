Nike ACG Dri-FIT T-shirt voor heren

Not as pictured
lmathewj
The T-shirt design and fit is great but the text isn’t purple as pictured - it’s black.
Dit T-shirt is gemaakt voor outdoor runs en bevat zweetafvoerende technologie voor langdurig comfort. Het zware materiaal en de ruimvallende pasvorm voelen gestructureerd en robuust aan.
Nike ACG
Dit T-shirt is gemaakt voor outdoor runs en bevat zweetafvoerende technologie voor langdurig comfort. Het zware materiaal en de ruimvallende pasvorm voelen gestructureerd en robuust aan.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
3 sterren
Not as pictured
lmathewj
The T-shirt design and fit is great but the text isn’t purple as pictured - it’s black.
Not as pictured!!!
PeterL264829728
Decent t shirt but the writing is in black not as in the picture! Bit gutted but still a nice t shirt
Acg shirts are the best
Darrelli
Love the fit of this shirt especially how it sits on the shoulders as it feels fitted without feeling tight
Nike ACG