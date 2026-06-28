triangle, start, resume, beginVideo
 
afbeelding 1 van 6
Nike ACG Dri-FIT T-shirt voor heren - Summit White

Nike ACG

Dri-FIT T-shirt voor heren

€ 49,99
Summit White
Zwart
Selecteer maatMaatwijzer

Dit T-shirt is gemaakt voor outdoor runs en bevat zweetafvoerende technologie voor langdurig comfort. Het zware materiaal en de ruimvallende pasvorm voelen gestructureerd en robuust aan.


  • Weergegeven kleur: Summit White
  • Stijl: IR6985-121

Nike ACG

€ 49,99

Dit T-shirt is gemaakt voor outdoor runs en bevat zweetafvoerende technologie voor langdurig comfort. Het zware materiaal en de ruimvallende pasvorm voelen gestructureerd en robuust aan.

Productgegevens

  • 63% polyester/37% katoen
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Summit White
  • Stijl: IR6985-121

Maat en pasvorm

    • Het model draagt maat M en is 1,78 m lang
    • Ruimvallende pasvorm: met een fijne, ruimvallende pasvorm
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (3)

3 sterren

  • Not as pictured

    lmathewj

    The T-shirt design and fit is great but the text isn’t purple as pictured - it’s black.

  • Not as pictured!!!

    PeterL264829728

    Decent t shirt but the writing is in black not as in the picture! Bit gutted but still a nice t shirt

  • Acg shirts are the best

    Darrelli

    Love the fit of this shirt especially how it sits on the shoulders as it feels fitted without feeling tight

Nike ACG Dri-FIT T-shirt voor heren

Nike ACG

€ 49,99

Maak de look af

Item 3 of 15