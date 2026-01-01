Gerecyclede materialen
ACG 'Chamo Camo'
Trailrunningshorts met binnenbroek voor heren (15 cm)
Maak je kilometers in deze lichte en ventilerende shorts. Bovendien hebben we vlakken met vierweg-stretch toegevoegd voor onbeperkte beweging. Vier zakken om je essentials bij de hand te houden tijdens je run.
- Weergegeven kleur: Sequoia/Light Army/Summit White
- Stijl: IM5134-355
ACG 'Chamo Camo'
Maak je kilometers in deze lichte en ventilerende shorts. Bovendien hebben we vlakken met vierweg-stretch toegevoegd voor onbeperkte beweging. Vier zakken om je essentials bij de hand te houden tijdens je run.
Blijf droog en ondersteund
De Nike Dri-FIT-technologie werk zweetafvoerend en zorgt voor snellere verdamping, zodat je droog en comfortabel blijft. Vlakken met stretch in vier richtingen laten je onbeperkt bewegen.
Essentials voor op de trail
Deze shorts hebben vier zakken, waaronder twee zijzakken met rits en twee achterzakken om je essentials in op te bergen.
Productgegevens
- Body: 100% polyester. Vlak: 80% polyester/20% elastaan. Voering: 92% polyester/8% elastaan.
- Elastische zoom op het binnenbroekje
- Elastische tailleband met trekkoord
- ACG logo’s en Nike Swoosh logo’s met reflecterend design
- Niet bedoeld als persoonlijk beschermingsmiddel (PPE)
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Sequoia/Light Army/Summit White
- Stijl: IM5134-355
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat M en is 1,78 m lang
- Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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ACG 'Chamo Camo'