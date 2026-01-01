ACG 'Chamo Camo' trailrunningshorts met binnenbroek voor heren (15 cm)

ACG 'Chamo Camo'

€ 69,99

Maak je kilometers in deze lichte en ventilerende shorts. Bovendien hebben we vlakken met vierweg-stretch toegevoegd voor onbeperkte beweging. Vier zakken om je essentials bij de hand te houden tijdens je run.

Blijf droog en ondersteund

De Nike Dri-FIT-technologie werk zweetafvoerend en zorgt voor snellere verdamping, zodat je droog en comfortabel blijft. Vlakken met stretch in vier richtingen laten je onbeperkt bewegen.

Essentials voor op de trail

Deze shorts hebben vier zakken, waaronder twee zijzakken met rits en twee achterzakken om je essentials in op te bergen.