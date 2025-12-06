Nike Academy Therma-FIT voetbalhandschoenen voor kids

Élastique poignet pas du tout elastique
jeanmichelung
Très très mauvais au niveau de l élastique du poignet. Compliqué à enfiler
Gerecyclede materialen
Blijf doorgaan, ook bij koud weer. Therma-FIT technologie helpt je de natuurlijke warmte van je lichaam te reguleren, zodat je handen lekker warm blijven. De flexibele boorden zorgen voor een stevige pasvorm om de warmte binnen te houden.
Nike Academy
Blijf doorgaan, ook bij koud weer. Therma-FIT technologie helpt je de natuurlijke warmte van je lichaam te reguleren, zodat je handen lekker warm blijven. De flexibele boorden zorgen voor een stevige pasvorm om de warmte binnen te houden.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
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3.6 sterren
Élastique poignet pas du tout elastique
jeanmichelung
Très très mauvais au niveau de l élastique du poignet. Compliqué à enfiler
Couldn't get hand in glove
Jen1
[This review was collected as part of a promotion.] The glove looked as if it was good quality, but my son couldn't get his hand in the glove because the opening was too small. Perhaps runs small?
Product gratis ontvangen of beoordeeld als onderdeel van een prijs of een weggeefactie, of in ruil voor korting.
#productsprovidedbynike
Sizing is off!!!
Abbeym
Sizing and guide are way off for these gloves!! Order 2 sizes larger than your child is measuring!!!
Nike Academy