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Nike Academy Therma-FIT voetbalhandschoenen voor kids - Zwart/Zwart/Wit

Gerecyclede materialen

Nike Academy

Therma-FIT voetbalhandschoenen voor kids

€ 27,99

Blijf doorgaan, ook bij koud weer. Therma-FIT technologie helpt je de natuurlijke warmte van je lichaam te reguleren, zodat je handen lekker warm blijven. De flexibele boorden zorgen voor een stevige pasvorm om de warmte binnen te houden.


  • Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Wit
  • Stijl: HF0547-011

Nike Academy

€ 27,99

Blijf doorgaan, ook bij koud weer. Therma-FIT technologie helpt je de natuurlijke warmte van je lichaam te reguleren, zodat je handen lekker warm blijven. De flexibele boorden zorgen voor een stevige pasvorm om de warmte binnen te houden.

Pluspunten

  • De Nike Therma-FIT technologie maakt gebruik van je natuurlijke lichaamswarmte om je lekker warm te houden als het koud is.
  • Handpalmen met textuur zorgen voor betere grip.

Productgegevens

  • Niet bedoeld als beschermende gear (PPE)
  • 62% polyester/28% nylon/5% rubber/5% elastaan
  • Met de hand wassen
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Wit
  • Stijl: HF0547-011

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (10)

3.6 sterren

  • Élastique poignet pas du tout elastique

    jeanmichelung

    Très très mauvais au niveau de l élastique du poignet. Compliqué à enfiler

  • Couldn't get hand in glove

    Jen1

    [This review was collected as part of a promotion.] The glove looked as if it was good quality, but my son couldn't get his hand in the glove because the opening was too small. Perhaps runs small?

    Product gratis ontvangen of beoordeeld als onderdeel van een prijs of een weggeefactie, of in ruil voor korting.
    #productsprovidedbynike

  • Sizing is off!!!

    Abbeym

    Sizing and guide are way off for these gloves!! Order 2 sizes larger than your child is measuring!!!

Nike Academy Therma-FIT voetbalhandschoenen voor kids

Nike Academy

€ 27,99

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