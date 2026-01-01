Nike Academy
Rugzak (medium, 24 liter)
De Nike Academy rugzak heeft een stevig design en is gemaakt om alles aan te kunnen wat de wedstrijddag voor je in petto heeft. Hij heeft meerdere vakken om je spullen veilig en makkelijk bij de hand te houden.
- Weergegeven kleur: Midnight Navy/Zwart/Wit
- Stijl: IO0915-410
Nike Academy
De Nike Academy rugzak heeft een stevig design en is gemaakt om alles aan te kunnen wat de wedstrijddag voor je in petto heeft. Hij heeft meerdere vakken om je spullen veilig en makkelijk bij de hand te houden.
Voordelen
- De vernieuwde gecoate onderkant biedt bescherming tegen nat weer en extra stevigheid.
- Nat-/droogvak om je gear georganiseerd in op te bergen en schoon te houden.
- In de zijvakken passen een bidon of andere kleine essentials.
- Sleeve voor een laptop van 15 inch.
Productgegevens
- 46 x 31 x 18 cm (hxbxd)
- 100% polyester
- Niet wassen
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Midnight Navy/Zwart/Wit
- Stijl: IO0915-410
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Nike Academy