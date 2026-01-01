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Nike Academy rugzak (medium, 24 liter) - Midnight Navy/Zwart/Wit

Nike Academy

Rugzak (medium, 24 liter)

€ 37,99
Midnight Navy/Zwart/Wit
Zwart/Zwart/Wit
ÉÉN MAAT
Dit product komt niet in aanmerking voor promoties en kortingen op de site.

De Nike Academy rugzak heeft een stevig design en is gemaakt om alles aan te kunnen wat de wedstrijddag voor je in petto heeft. Hij heeft meerdere vakken om je spullen veilig en makkelijk bij de hand te houden.


  • Weergegeven kleur: Midnight Navy/Zwart/Wit
  • Stijl: IO0915-410

Nike Academy

€ 37,99

De Nike Academy rugzak heeft een stevig design en is gemaakt om alles aan te kunnen wat de wedstrijddag voor je in petto heeft. Hij heeft meerdere vakken om je spullen veilig en makkelijk bij de hand te houden.

Voordelen

  • De vernieuwde gecoate onderkant biedt bescherming tegen nat weer en extra stevigheid.
  • Nat-/droogvak om je gear georganiseerd in op te bergen en schoon te houden.
  • In de zijvakken passen een bidon of andere kleine essentials.
  • Sleeve voor een laptop van 15 inch.

Productgegevens

  • 46 x 31 x 18 cm (hxbxd)
  • 100% polyester
  • Niet wassen
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Midnight Navy/Zwart/Wit
  • Stijl: IO0915-410

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

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    Nike Academy rugzak (medium, 24 liter)

    Nike Academy

    € 37,99

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