Gerecyclede materialen
Nike Academy
Dri-FIT voetbalshorts voor meisjes (10 cm)
Dit product is gemaakt met vezels van 100% gerecycled polyester
Ga helemaal los op het veld in onze Academy shorts. De shorts zijn voorzien van zweetafvoerende technologie die zweet afvoert zodat je langer droog blijft. De mesh vlakken aan de zijkanten zorgen voor extra ventilatie, zodat je de hele dag op je best kunt spelen.
- Weergegeven kleur: Zwart/Wit/Zwart/Wit
- Stijl: IO5798-010
Nike Academy
Ga helemaal los op het veld in onze Academy shorts. De shorts zijn voorzien van zweetafvoerende technologie die zweet afvoert zodat je langer droog blijft. De mesh vlakken aan de zijkanten zorgen voor extra ventilatie, zodat je de hele dag op je best kunt spelen.
Productgegevens
- Elastische tailleband met trekkoord
- 100% polyester
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Zwart/Wit/Zwart/Wit
- Stijl: IO5798-010
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat M en is 1,45 m lang
- Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
Zo wordt het gemaakt
- Het gerecyclede polyester dat wordt gebruikt in Nike producten begint als gerecyclede plastic flessen. De flessen worden schoongemaakt, tot vlokken versnipperd en in pellets omgezet. Van die pellets wordt nieuw garen van hoge kwaliteit gesponnen dat we in onze producten gebruiken voor optimale performance en verminderde belasting van het milieu.
- Het recyclen van polyester leidt niet alleen tot minder restafval, maar er wordt bij dit proces ook tot 30% minder CO2 uitgestoten dan bij de productie van nieuw polyester. Nike haalt jaarlijks gemiddeld 1 miljard plastic flessen van stortplaatsen en waterwegen.
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Nike Academy