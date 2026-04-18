Nike Academy Dri-FIT voetbalbroek voor heren

Défaut de fabrication
ShinnD780857680
Défaut de fabrication de l’élastique au niveau de la cheville gauche. Je ne recommande pas
Gerecyclede materialen
Dit product is gemaakt met vezels van 100% gerecycled polyester
Deze lichtgewicht geweven broek is gemaakt voor voetbaltrainingen en voert zweet af, zodat je gefocust kunt blijven op het veld. Een standaardpasvorm, de luchtige vlakken van mesh en zakken met rits zorgen samen voor een comfortabel gevoel zonder je af te leiden.
Nike Academy
Deze lichtgewicht geweven broek is gemaakt voor voetbaltrainingen en voert zweet af, zodat je gefocust kunt blijven op het veld. Een standaardpasvorm, de luchtige vlakken van mesh en zakken met rits zorgen samen voor een comfortabel gevoel zonder je af te leiden.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
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4.1 sterren
Défaut de fabrication
ShinnD780857680
Défaut de fabrication de l’élastique au niveau de la cheville gauche. Je ne recommande pas
Très bien
Hélder355404065
Très bien en plus c’est trop stylé !
Φθηνη και κακη ποιότητα
anthir729149189
Δυστυχώς φαίνεται πολυ κακο υλικο....πολυ ακριβο για αυτο που παίρνεις! Λαθος αγορά. Δεν θα αγοραζα ξανα τετοιο προιον.
Nike Academy