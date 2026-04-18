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Goede beoordeling
Nike Academy Dri-FIT voetbalbroek voor heren - Zwart/Zwart/Wit

Gerecyclede materialen

Nike Academy

Dri-FIT voetbalbroek voor heren

€ 44,99
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Dit product is gemaakt met vezels van 100% gerecycled polyester

Deze lichtgewicht geweven broek is gemaakt voor voetbaltrainingen en voert zweet af, zodat je gefocust kunt blijven op het veld. Een standaardpasvorm, de luchtige vlakken van mesh en zakken met rits zorgen samen voor een comfortabel gevoel zonder je af te leiden.


  • Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Wit
  • Stijl: HJ3780-010

Nike Academy

€ 44,99

Deze lichtgewicht geweven broek is gemaakt voor voetbaltrainingen en voert zweet af, zodat je gefocust kunt blijven op het veld. Een standaardpasvorm, de luchtige vlakken van mesh en zakken met rits zorgen samen voor een comfortabel gevoel zonder je af te leiden.

Pluspunten

  • Nike Dri-FIT technologie voert zweet weg van de huid voor snellere verdamping, zodat je droog en comfortabel blijft.
  • Het geweven materiaal is licht en voelt zacht aan.
  • Een elastische tailleband met trekkoord zorgt voor een nauwsluitende pasvorm.

Productgegevens

  • Elastische boorden
  • Geborduurd Swoosh logo
  • Body/mesh: 100% polyester
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Wit
  • Stijl: HJ3780-010

Maat en pasvorm

    • Het model draagt maat M en is 1,89 m lang
    • Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
    • Volledige lengte: valt net onder de enkel
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Zo wordt het gemaakt

    • Het gerecyclede polyester dat wordt gebruikt in Nike producten begint als gerecyclede plastic flessen. De flessen worden schoongemaakt, tot vlokken versnipperd en in pellets omgezet. Van die pellets wordt nieuw garen van hoge kwaliteit gesponnen dat we in onze producten gebruiken voor optimale performance en verminderde belasting van het milieu.
    • Het recyclen van polyester leidt niet alleen tot minder restafval, maar er wordt bij dit proces ook tot 30% minder CO2 uitgestoten dan bij de productie van nieuw polyester. Nike haalt jaarlijks gemiddeld 1 miljard plastic flessen van stortplaatsen en waterwegen.

Beoordelingen (10)

4.1 sterren

  • Défaut de fabrication

    ShinnD780857680

    Défaut de fabrication de l’élastique au niveau de la cheville gauche. Je ne recommande pas

  • Très bien

    Hélder355404065

    Très bien en plus c’est trop stylé !

  • Φθηνη και κακη ποιότητα

    anthir729149189

    Δυστυχώς φαίνεται πολυ κακο υλικο....πολυ ακριβο για αυτο που παίρνεις! Λαθος αγορά. Δεν θα αγοραζα ξανα τετοιο προιον.

Nike Academy Dri-FIT voetbalbroek voor heren

Nike Academy

€ 44,99

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