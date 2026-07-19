Nike 24.7 ImpossiblySoft herenvest

High quality. Size down.
CAMERONC236531592
Fits very nicely. High quality piece. Runs large. I’m 6 ft 5, 220 lb and the Large fits perfectly. Normally I’d be an XL.
Ons ImpossiblySoft materiaal is buitengewoon zacht en soepel en gemaakt om de hele dag in te bewegen. Dit premium double-knit vest met ronde hals heeft strakke lijnen en zweetafvoerende Dri-FIT technologie voor ultiem comfort als je op pad bent.
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Ons ImpossiblySoft materiaal is buitengewoon zacht en soepel en gemaakt om de hele dag in te bewegen. Dit premium double-knit vest met ronde hals heeft strakke lijnen en zweetafvoerende Dri-FIT technologie voor ultiem comfort als je op pad bent.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
4.6 sterren
High quality. Size down.
CAMERONC236531592
Fits very nicely. High quality piece. Runs large. I’m 6 ft 5, 220 lb and the Large fits perfectly. Normally I’d be an XL.
Khanh
Great feeling super soft but the buttons are weak point. The fabric torn around the buttons… only was wearing it like 3 times. Customer service said it was my fault… Size down if you still want to give this a try
Great look and fit!
Harry977858400
Great look, awesome feel. Got a lot of compliments wanting to know where to buy one.
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Een nieuwe collectie met verfijnde looks en een luxueus gevoel.
—Aurélien Tchouaméni, 24.7 voetballer
Dit double-knit materiaal is verfijnd voor dagelijks comfort en tilt zachtheid naar nieuwe hoogten.
Performance is een lifestyle voor atleten. Voeg dit ultrazachte performance-materiaal toe aan je garderobe voor net dat beetje extra comfort