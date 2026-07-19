triangle, start, resume, beginVideo
 
afbeelding 1 van 11
Nike 24.7 ImpossiblySoft herenvest - Zwart/Dark Smoke Grey

Nike 24.7 ImpossiblySoft

Herenvest

€ 114,99
Zwart/Dark Smoke Grey
Celestine Blue/Psychic Blue
Selecteer maatMaatwijzer

Ons ImpossiblySoft materiaal is buitengewoon zacht en soepel en gemaakt om de hele dag in te bewegen. Dit premium double-knit vest met ronde hals heeft strakke lijnen en zweetafvoerende Dri-FIT technologie voor ultiem comfort als je op pad bent.


  • Weergegeven kleur: Zwart/Dark Smoke Grey
  • Stijl: HQ6948-010

Nike 24.7 ImpossiblySoft

€ 114,99

Ons ImpossiblySoft materiaal is buitengewoon zacht en soepel en gemaakt om de hele dag in te bewegen. Dit premium double-knit vest met ronde hals heeft strakke lijnen en zweetafvoerende Dri-FIT technologie voor ultiem comfort als je op pad bent.

Pluspunten

  • Nike Dri-FIT technologie voert zweet weg van de huid voor snellere verdamping, zodat je droog en comfortabel blijft.
  • De drukknopen bieden makkelijke stylingopties.
  • In de ritszakken aan de voorkant kun je je waardevolle spullen opbergen.

Productgegevens

  • Ophanglusje achter in de nek
  • Body: 51% polyester/25% modal/15% katoen/9% elastaan. Zakken: 100% katoen.
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Zwart/Dark Smoke Grey
  • Stijl: HQ6948-010

Maat en pasvorm

    • Het model draagt maat M en is 1,88 m lang
    • Ruimvallende pasvorm: met een fijne, ruimvallende pasvorm
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (9)

4.6 sterren

  • High quality. Size down.

    CAMERONC236531592

    Fits very nicely. High quality piece. Runs large. I’m 6 ft 5, 220 lb and the Large fits perfectly. Normally I’d be an XL.

  • Khanh

    Great feeling super soft but the buttons are weak point. The fabric torn around the buttons… only was wearing it like 3 times. Customer service said it was my fault… Size down if you still want to give this a try

  • Great look and fit!

    Harry977858400

    Great look, awesome feel. Got a lot of compliments wanting to know where to buy one.

Nike 24.7 ImpossiblySoft herenvest

Nike 24.7 ImpossiblySoft

€ 114,99

Maak de look af

Item 3 of 9

Voor een comfortabel gevoel, de hele dag lang

Een nieuwe collectie met verfijnde looks en een luxueus gevoel.

"Aan het einde van de dag moet je je goed voelen."

—Aurélien Tchouaméni, 24.7 voetballer

ImpossiblySoft

Dit double-knit materiaal is verfijnd voor dagelijks comfort en tilt zachtheid naar nieuwe hoogten.

Luxueus gevoel

Performance is een lifestyle voor atleten. Voeg dit ultrazachte performance-materiaal toe aan je garderobe voor net dat beetje extra comfort