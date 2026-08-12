triangle, start, resume, beginVideo
 
afbeelding 1 van 6
Goede beoordeling
Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT oversized damestop met ronde hals - Light Orewood Brown/Light Iron Ore

Nike 24.7 ImpossiblySoft

Dri-FIT oversized damestop met ronde hals

€ 94,99
Light Orewood Brown/Light Iron Ore
Zwart/Dark Smoke Grey
Midnight Navy/Dark Obsidian
Bleached Lilac/Platinum Violet
Cucumber Calm/Illusion Green
Cream II/Cream II/College Grey
Selecteer maatMaatwijzer
  • Valt groot uit; we raden je aan een maat kleiner te bestellen

Ons ImpossablySoft materiaal is buitengewoon zacht en soepel en gemaakt om de hele dag in te bewegen. Deze flexibele, zweetafvoerende top zorgt voor eindeloos comfort.


  • Weergegeven kleur: Light Orewood Brown/Light Iron Ore
  • Stijl: HQ8193-104

Nike 24.7 ImpossiblySoft

€ 94,99

Ons ImpossablySoft materiaal is buitengewoon zacht en soepel en gemaakt om de hele dag in te bewegen. Deze flexibele, zweetafvoerende top zorgt voor eindeloos comfort.

Pluspunten

  • Nike Dri-FIT technologie voert zweet weg van de huid voor snellere verdamping, zodat je droog en comfortabel blijft.
  • Een oversized pasvorm voelt ruim aan.

Productgegevens

  • Matte, siliconen merkdetails op de linkermouw
  • Kenmerkend ophanglusje achter in de nek
  • 51% polyester/25% modal/15% katoen/9% elastaan
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Light Orewood Brown/Light Iron Ore
  • Stijl: HQ8193-104

Maat en pasvorm

    • Het model draagt maat S en is 1,80 m lang
    • Oversized pasvorm: ruimvallend en baggy
    • Valt groot uit; we raden je aan een maat kleiner te bestellen
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (85)

4.8 sterren

  • Taglia anarchica

    SoniaS959633848

    Molto bella ma enorme . Altre maglie stessa taglia sono striminzite Come facciamo a regolarci ?

  • Nike Women’s 24.7 Impossibly soft

    Fashionista

    [This review was collected as part of a promotion.] Extremely comfortable and cute fit! Loose fit and flowy. Able to wear casually or sporty

    Product gratis ontvangen of beoordeeld als onderdeel van een prijs of een weggeefactie, of in ruil voor korting.
    #productsprovidedbynike

  • So soft

    Ldm2026

    [This review was collected as part of a promotion.] Happy with this purchase. Holds up great in the wash.

    Product gratis ontvangen of beoordeeld als onderdeel van een prijs of een weggeefactie, of in ruil voor korting.
    #productsprovidedbynike

Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT oversized damestop met ronde hals

Nike 24.7 ImpossiblySoft

€ 94,99

Maak de look af

Item 3 of 22

Geïnspireerd op sport, gestyled door jou

Scoor de gear die je wilt om je eigen look samen te stellen.