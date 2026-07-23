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Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT herenshorts - Zwart/Zwart/Dark Smoke Grey

Nike 24.7 ImpossiblySoft

Dri-FIT herenshorts

€ 94,99
Zwart/Zwart/Dark Smoke Grey
Dark Hazel/Zwart/Velvet Brown
Camo Green/Zwart/Outdoor Green
Selecteer maatMaatwijzer

Vind je rust met Nike 24.7. Deze zweetafvoerende shorts is gemaakt voor bewust herstel en je dagelijkse voorbereiding en biedt comfort op een hoger niveau. Ons ImpossiblySoft materiaal geeft de broek een verfijnde, nette look en een ongelofelijk zacht en soepel gevoel – perfect voor je cooldown én comeback.


  • Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Dark Smoke Grey
  • Stijl: IQ9048-010

Nike 24.7 ImpossiblySoft

€ 94,99

Vind je rust met Nike 24.7. Deze zweetafvoerende shorts is gemaakt voor bewust herstel en je dagelijkse voorbereiding en biedt comfort op een hoger niveau. Ons ImpossiblySoft materiaal geeft de broek een verfijnde, nette look en een ongelofelijk zacht en soepel gevoel – perfect voor je cooldown én comeback.

Optimaliseer je herstel

Bij Nike 24.7 draait alles om comfort. Deze op performance geïnspireerde essentials zijn gemaakt om je vóór en na je training te ondersteunen, zodat je alles uit elk moment kunt halen.

Blijf droog

De Nike Dri-FIT-technologie werkt zweetafvoerend en zorgt voor snellere verdamping, zodat je droog en comfortabel blijft.

Meer pluspunten

  • Ons ImpossiblySoft materiaal is een soepel double-knit materiaal dat gemaakt is om de hele dag in te bewegen.
  • De elastische tailleband met trekkoord plooit op de rug voor dynamische stretch.
  • Verborgen ritszak in de rechterzak is groot genoeg voor kleine essentials.

Productgegevens

  • Kenmerkende ophanglus
  • Zijzakken
  • Body: 48% polyester/27% modal/17% katoen/8% elastaan. Zakken: 79% modal/21% polyester.
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Dark Smoke Grey
  • Stijl: IQ9048-010

Maat en pasvorm

    • Het model draagt maat M en is 1,88 m lang
    • Zoals gespot bij Braylan Shelby, defensive end in American football (college).
    • Shelby is 1,96 meter lang en draagt maat 2XL.
    • Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (1)

5 sterren

  • Really good

    AdamR641001022

    These shorts are incredible. This might be the best dri-fit material ever made. Great fit and length too. I don’t care for the little loop on the front at all but the hidden zipper pocket makes up for it.

Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT herenshorts

Nike 24.7 ImpossiblySoft

€ 94,99

Meer info

    • Zoals gespot bij Braylan Shelby, defensive end in American football (college).
    • Shelby is 1,96 meter lang en draagt maat 2XL.

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