Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT herenshorts

Really good
AdamR641001022
These shorts are incredible. This might be the best dri-fit material ever made. Great fit and length too. I don’t care for the little loop on the front at all but the hidden zipper pocket makes up for it.
Vind je rust met Nike 24.7. Deze zweetafvoerende shorts is gemaakt voor bewust herstel en je dagelijkse voorbereiding en biedt comfort op een hoger niveau. Ons ImpossiblySoft materiaal geeft de broek een verfijnde, nette look en een ongelofelijk zacht en soepel gevoel – perfect voor je cooldown én comeback.
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Vind je rust met Nike 24.7. Deze zweetafvoerende shorts is gemaakt voor bewust herstel en je dagelijkse voorbereiding en biedt comfort op een hoger niveau. Ons ImpossiblySoft materiaal geeft de broek een verfijnde, nette look en een ongelofelijk zacht en soepel gevoel – perfect voor je cooldown én comeback.
Bij Nike 24.7 draait alles om comfort. Deze op performance geïnspireerde essentials zijn gemaakt om je vóór en na je training te ondersteunen, zodat je alles uit elk moment kunt halen.
De Nike Dri-FIT-technologie werkt zweetafvoerend en zorgt voor snellere verdamping, zodat je droog en comfortabel blijft.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
5 sterren
Really good
AdamR641001022
These shorts are incredible. This might be the best dri-fit material ever made. Great fit and length too. I don’t care for the little loop on the front at all but the hidden zipper pocket makes up for it.
Nike 24.7 ImpossiblySoft