Nike Store Napoli (Partnered)

Nike Store Napoli (Partnered)

Gesloten • Opent om 09:00

Via Alessandro Scarlatti, 102

Vomero

Napoli, Camapania, 80129, IT

0039 0813723346

Routebeschrijving

Openingstijden

ma - zo: 09:00 - 21:00

Services

  • Informatie over retourneren

    Informatie over retourneren

    Deze store accepteert geen retourzendingen voor bestellingen via Nike.com of de Nike app.

  • Bra Fit van Nike Fit

    Bra Fit van Nike Fit

    De juiste pasvorm is essentieel. Kies de juiste bh en de juiste pasvorm voor al je favoriete activiteiten.

  • Beloningen voor members

    Beloningen voor members

    Profiteer van speciale aanbiedingen en productpromoties als bedankje voor onze members.

  • Click & Collect

    Click & Collect

    Aankopen op nike.com kunnen in deze store worden opgehaald.

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