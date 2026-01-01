Terug naar zoekenNike Factory Store - Tejon RanchGesloten • Gaat morgen open om 10:00Tejon Ranch5701 Outlets at Tejon Pkwy. STE 300Arvin, CA, 93203-2458, US6618582151RoutebeschrijvingOpeningstijdenma - zo: 10:00 - 20:00ServicesBestelling ophalenKoop je favoriete stijlen online en haal ze op in de store.Makkelijk voor membersNieuwe members krijgen 15% korting op hun eerste aankoop in de store* plus alle exclusieve beloningen voor members. * Er zijn uitzonderingen van toepassing.Nike ExpertsOns team van specialisten geeft je advies over alles wat met sport en stijl te maken heeft.Zorgeloos shoppenZestig dagen zorgeloos uitproberen en retourneren zonder bon voor elk item dat je als member bij ons koopt.Shop Nike Factory SaleDe stijlen en kortingsacties die je in de Nike Factory Stores vindt, zijn nu ook online te vinden.Shop Nike Factory SaleStores in de buurtStorebestandNike Clearance Store - Santa ClaritaValencia Marketplace25620 The Old Road, Unit PValencia, CA, 91381-1707, USGesloten • Gaat morgen open om 10:00Nike Factory Store - CamarilloCamarillo Premium Outlets990 Camarillo Center Dr. #030Camarillo, CA, 93010-7748, USGesloten • Gaat morgen open om 10:00Nike Glendale837 Americana Way, Suite D11Glendale, CA, 91210-1509, USGesloten • Gaat morgen open om 10:00