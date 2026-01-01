Terug naar zoekenNike Factory Store - OntarioGesloten • Opent om 10:00Ontario Mills4557 Mills Cir.Ontario, CA, 91764-5220, US9099802448RoutebeschrijvingOpeningstijdenma - do: 10:00 - 20:00vr - za: 10:00 - 21:00zo: 11:00 - 20:00ServicesBestelling ophalenKoop je favoriete stijlen online en haal ze op in de store.Word memberNieuwe members in de Nike app krijgen 15% korting op hun eerste aankoop in de store.Nike ExpertsOns team van specialisten geeft je advies over alles wat met sport en stijl te maken heeft.Zorgeloos shoppenZestig dagen zorgeloos uitproberen en retourneren zonder bon voor elk item dat je als member bij ons koopt.Shop Nike Factory SaleDe stijlen en kortingsacties die je in de Nike Factory Stores vindt, zijn nu ook online te vinden.Shop Nike Factory SaleStores in de buurtStorebestandNike Victoria Gardens12431 S Mainstreet, Suite 1220Rancho Cucamonga, CA, 91739-8883, USGesloten • Opent om 10:00Nike Factory Store - RedlandsMountain Grove at Citrus Plaza27641 San Bernardino Ave. #100Redlands, CA, 92374-5046, USGesloten • Opent om 10:00Nike Factory Store - OrangeOutlets at Orange20 City Blvd. W, Space A1Orange, CA, 92868-3102, USGesloten • Opent om 10:00