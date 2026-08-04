Terug naar zoekenNike Factory Store - CitadelGesloten • Gaat morgen open om 10:00Citadel Outlets100 Citadel Dr Suite 561Commerce, CA, 90040-1523, US3237201684RoutebeschrijvingOpeningstijdenma - zo: 10:00 - 21:00Speciale openingstijdenma 3 aug - zo 9 aug: 10:00 - 21:00ServicesBestelling ophalenKoop je favoriete stijlen online en haal ze op in de store.Makkelijk voor membersNieuwe members krijgen 15% korting op hun eerste aankoop in de store* plus alle exclusieve beloningen voor members. * Er zijn uitzonderingen van toepassing.Nike ExpertsOns team van specialisten geeft je advies over alles wat met sport en stijl te maken heeft.Zorgeloos shoppenZestig dagen zorgeloos uitproberen en retourneren zonder bon voor elk item dat je als member bij ons koopt.Shop Nike Factory SaleDe stijlen en kortingsacties die je in de Nike Factory Stores vindt, zijn nu ook online te vinden.Shop Nike Factory SaleStores in de buurtStorebestandNike Community Store - East LA4585 Whittier BlvdEast Los Angeles, CA, 90022-2432, USGesloten • Gaat morgen open om 10:00Nike Community Store - Watts9801 S Alameda StLos Angeles, CA, 90002-3158, USGesloten • Gaat morgen open om 10:00Nike Glendale837 Americana Way, Suite D11Glendale, CA, 91210-1509, USGesloten • Gaat morgen open om 10:00