Nike Chadstone

Nike Chadstone

Gesloten • Gaat morgen open om 10:00

Chadstone Shopping Centre

1341 Dandenong Rd

Shop 328

Chadstone, Victoria, 3148, AU

+61 3 9964 7670

Routebeschrijving

Openingstijden

ma - wo: 09:00 - 17:30
do - za: 09:00 - 21:00
zo: 10:00 - 19:00

Services

  • Trial Zone — hardlopen

    Trial Zone — hardlopen

    De interessantste manier waarop je ooit hardloopschoenen hebt gepast.

  • Voorrang voor members

    Voorrang voor members

    Shop onze populairste en innovatiefste producten voor ze ergens anders beschikbaar zijn.

  • Reuse-A-Shoe

    Reuse-A-Shoe

    Lever je versleten sneakers in, dan recyclen wij ze tot Nike Grind.

  • Informatie over retourneren

    Informatie over retourneren

    Deze store accepteert geen retourzendingen voor bestellingen via Nike.com of de Nike app.

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