Terug naar zoekenNike Factory Store LiegeGesloten • Opent om 09:30Chaussee de Tongres 269LIEGE, Wallonia, 4000, BE+32 04 366 13 28RoutebeschrijvingOpeningstijdenma - za: 09:30 - 20:00zo: GeslotenServicesRetourzendingen voor Nike.com en Nike appDeze store accepteert retourzendingen voor bestellingen via Nike.com of de Nike app.Sale 24/7Bespaar fors bij online aankopen.Shop hierNike cadeaubonnenDeze store accepteert cadeaubonnen die in andere Nike Stores en op Nike.com zijn gekocht in je lokale valuta.Stores in de buurtStorebestandNike Factory Store MaasmechelenMaasmechelen VillageZetellaan 100/ 26-27-28MAASMECHELEN, Flanders, 3630, BEGesloten • Opent om 10:00Nike Store Leuven (Partnered)BONDGENOTENLAAN 58LEUVEN, Brussels, 3000, BEGesloten • Opent om 10:00Nike Factory Store RoermondStadsweide 36Roermond, Limburg, 6041TD, NLGesloten • Opent om 10:00