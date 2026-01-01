Terug naar zoekenHolon Nike Factory StoreGesloten • Opent om 09:0038 MerkavaHolon, Tel Aviv, 5885936, IL00 97 2035 625688RoutebeschrijvingOpeningstijdenma - do: 10:00 - 21:30vr: 09:00 - 14:00za: 10:00 - 22:00zo: 10:00 - 21:30ServicesSale 24/7Bespaar fors bij online aankopen.Shop hierNike Gift Cards (Store Only)This store accepts gift cards bought in other Nike Stores in local currency.Stores in de buurtStorebestandNike Store Azrieli (Partnered)Derech Menachem Begin 132Azrieli CenterTEL AVIV, Tel Aviv, 67011, ILGesloten • Opent om 09:30Nike Store Dizengof (Partnered)50 Dizengoff st.Dizengoff CenterTEL AVIV, Tel Aviv, 6433222, ILGesloten • Opent om 09:00NSP Gindi TLV (Partnered)HAHASHMONAAIM ST. 100TEL AVIV, Tel Aviv, 7312700, ILGesloten • Opent om 08:00