Nike Store Azrieli (Partnered)

Nike Store Azrieli (Partnered)

Gesloten • Gaat morgen open om 10:00

Derech Menachem Begin 132

Azrieli Center

TEL AVIV, Tel Aviv, 67011, IL

03-6953033

Routebeschrijving

Openingstijden

ma - do: 09:30 - 22:00
vr: 09:30 - 15:00
za: 10:00 - 23:00
zo: 09:30 - 22:00

Services

  • Informatie over retourneren

    Informatie over retourneren

    Deze store accepteert geen retourzendingen voor bestellingen via Nike.com of de Nike app.

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