Chaussures et baskets montantes pour femme

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Chaussures et baskets montantes pour femme : à la poursuite de tes objectifs

Sur le terrain ou pendant tes moments de détente, nos chaussures montantes pour femmes assurent ton confort. Conçues pour s'adapter à la forme de la cheville, elles procurent un maintien sûr afin de mieux protéger tes articulations. Leurs semelles de propreté amorties moelleuses améliorent ton confort de façon durable. Et leurs semelles extérieures adhérentes accrochent au sol. Privilégie un modèle spécialement conçu pour répondre aux exigences de ton sport. Ou sélectionne des chaussures urbaines qui t'accompagneront partout où tes aventures te mènent.


Libre de bouger


Nos baskets pour femmes montantes intègrent différents types d'empeignes qui répondront à tes besoins. Choisis des matières souples et extensibles qui favorisent une grande amplitude de mouvement naturelle. Quand ton corps commence à chauffer, les tissus respirants renforcent la circulation de l'air autour de tes pieds. Cela te permet d'évacuer rapidement la chaleur et de rester concentrée plus longtemps. Tu sors par temps changeant ? Sélectionne des modèles équipés de finitions résistantes à l'eau et de membranes durables qui te protègent et te permettent de rester au sec.


Le maintien que tu mérites


Tu fais du running, du foot ou du golf ? Quand tu te mets à l'épreuve, tu repousses tes limites et sollicites tes muscles et articulations de façon bien particulière. Nos unités Air réputées absorbent l'énergie de tes mouvements puis reprennent leur forme initiale. Cela crée une sensation de rebond qui te propulse vers l'avant. Nos sneakers montantes pour femme intègrent aussi un amorti en mousse souple dans la semelle de propreté : il absorbe l'impact à chaque foulée, saut et réception, ce qui contribue à prévenir l'épuisement et les risques de blessures.


Donne ta meilleure performance


Pour les entraînements après le travail comme pour les matchs décisifs, nos chaussures montantes de foot t'aident à te dépasser. Les zones de frappe techniques dotées de finitions texturées t'offrent un contrôle du ballon plus aisé : idéal pour réussir des passes précises et marquer des buts imparables. Par ailleurs, notre sélection de crampons t'offre l'adhérence qu'il te faut, quelle que soit la surface sur laquelle tu joues. Sélectionne des crampons profonds qui accrochent au gazon. Ou choisis des options plus basses qui optimisent ta stabilité et ta confiance sur les terrains synthétiques. Trouve la paire idéale au sein de notre sélection de chaussures à lacets et de modèles qui épousent le pied comme une chaussette.


Perfectionne ta technique de golf


Sur le green, mise sur des baskets montantes pour femme de notre gamme pour le golf. Leurs semelles extérieures à pointes optimisent l'adhérence pour des swings puissants et des putts précis. Sous le pied, les unités Air Zoom amortissantes sont plus près du sol : elles offrent un excellent retour d'énergie et une meilleure stabilité quand tu marches d'un trou à l'autre. Et le rembourrage moelleux au niveau du col tient le pied bien en place.


Pense à l'avenir


Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone. Pour nous rejoindre, choisis des baskets montantes pour femme portant l'étiquette « Matières durables ». Les chaussures sont fabriquées avec au moins 20 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge. Depuis 2008, toutes nos unités Air provenant de nos sites de l'Oregon et du Missouri sont fabriquées avec au moins 25 % de déchets industriels.