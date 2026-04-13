Vélo elliptique, tapis de course ou running à l'extérieur : qu'est-ce qui est le mieux ?

Le vélo elliptique est une des machines les plus populaires en salle pour plusieurs raisons. Facile à utiliser, il est efficace tout en préservant mieux tes articulations que le tapis de course grâce à son faible impact.

Sur l'elliptique, tu peux ajuster l'intensité de ton entraînement. Une intensité plus élevée augmente la résistance, ce qui rend le pédalage plus difficile. Chaque mouvement demande à tes muscles de s'engager pleinement.

C'est une machine à faible impact : tes pieds restent sur les pédales pendant tout l'entraînement.

Le vélo elliptique diffère du tapis de course, qui implique de décoller les deux pieds au même moment avant de toucher le tapis au moment de l'impact. Grâce à son faible impact, l'elliptique est idéal pour les personnes avec des problèmes articulaires, les seniors, la rééducation ou ceux qui débutent l'entraînement.

L'entraînement sur un vélo elliptique peut sembler une solution de facilité comparé aux séances à fort impact actuellement populaires, mais une étude a démontré que l'exercice à faible impact avait permis d'améliorer efficacement la condition cardiovasculaire et la souplesse parmi un groupe de participants.

Ne sous-estime pas l'elliptique : tu peux tout à fait faire un entraînement à haute intensité dessus. Tu peux augmenter la résistance pour rendre chaque mouvement plus difficile et activer tes muscles jusqu'à la brûlure. En plus de l'intensité, tu peux aussi t'entraîner en intervalles. En poussant à fond puis en alternant avec des phases plus légères, tu peux créer ton propre HIIT à faible impact.

Un dernier avantage de l'elliptique : il fait travailler ton haut du corps. Tes bras travaillent contre la résistance en tirant les poignées vers toi et en les repoussant pendant le mouvement. Cela en fait un entraînement complet pour tout le corps, idéal en échauffement ou avant une séance de cardio.