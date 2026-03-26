Est-ce que le running muscle les jambes ?

En fonction du type d'exercice ( sprint ou run long, par exemple), il est possible de renforcer davantage le type de fibres musculaires qui répondent à ce stimulus. Pour information, il existe deux principaux types de fibres musculaires squelettiques : celles à contraction lente (fibres musculaires de type 1) et celles à contraction rapide (fibres musculaires de type 2). Les fibres musculaires à contraction lente sont plus résistantes à la fatigue et produisent une force faible et lente. Les muscles à contraction rapide, eux, se fatiguent un peu plus facilement, mais ils produisent une force plus puissante et plus rapide.

Pendant un run long, les fibres musculaires à contraction lente t'aident à maintenir ton allure, kilomètre après kilomètre. Mais pendant les entraînements basés sur la vitesse, comme des sprints fractionnés, tu sollicites les fibres musculaires à contraction rapide. Tous les muscles des jambes contiennent un mélange de ces deux types de fibres musculaires. Idéalement, ton programme d'entraînement doit donc inclure à la fois des runs d'endurance et des séances de vitesse pour renforcer tes muscles et améliorer ta condition physique.

« Courir vite met les muscles à rude épreuve, ce qui les oblige à produire plus efficacement une plus grande force, résume Kaleigh Ray. Alors que courir sur une longue durée exige que les muscles soient plus résistants à la fatigue, ou capables de produire une force donnée de manière répétée. » Or, ces deux types d'entraînements sont essentiels pour améliorer sa force et son endurance musculaires.

Généralement, le programme de running d'une personne qui débute aura pour objectif premier de construire une base solide afin de développer son endurance. Commence par courir à une allure confortable et de faible intensité plusieurs jours par semaine, avant d'introduire des entraînements de vitesse. De cette manière, ton corps résistera plus facilement à la charge supplémentaire et tu diminueras le risque de blessure.

Ensuite, suis le principe de surchargeprogressive : introduis progressivement de nouveaux défis pour encourager le renforcement de tes muscles. En effet, ton corps va s'adapter à la charge actuelle, ce qui signifie que tes performances ne s'amélioreront que si tu augmentes l'intensité, le volume et/ou la fréquence de tes runs. En parallèle, il peut être utile d'introduire un programme de renforcement musculaire avant d'ajouter des tempo runs et des entraînements fractionnés pour éviter les blessures.