Les meilleurs petits cadeaux Nike pour homme

Les 8 meilleurs petits cadeaux Nike pour homme
Guide d'achat
Des bracelets de montre aux bonnets, complétez votre liste avec ces idées de petits cadeaux.
Les petits cadeaux sont parfois plus utiles et aussi ceux qui comptent le plus. Vous cherchez un cadeau pour un proche, un enfant ou votre moitié ? Parmi les nombreux petits cadeaux Nike, trouvez celui qui correspond à ses besoins, ses centres d'intérêt et sa personnalité.
Lisez la suite pour des idées de petits cadeaux Nike pour homme.
Les 8 meilleurs petits cadeaux Nike pour homme
1. Un équipement Nike pour faire du sport à la maison
Pour un homme qui préfère s'entraîner chez lui, choisissez parmi un ensemble de petits essentiels pour ses exercices. Les mini-bandes de résistance sont disponibles en lot de trois : légère, médium et forte.
Vous pouvez aussi lui offrir une paire de poignées pour pompes Nike, avec base anti-dérapante et poignées ergonomiques. Les balles de récupération Nike sont parfaites pour terminer un entraînement. Elles permettent de cibler des muscles spécifiques à masser.
(Contenu apparenté : Pas de salle de sport, pas de problème : les 10 meilleurs entraînements à la maison à essayer dès maintenant)
2. Un bracelet Nike pour montre
Si l'homme de votre vie utilise une Apple Watch au quotidien, le moment est peut-être venu de lui offrir un nouveau bracelet. Les boucles et bracelets Nike sont fabriqués en nylon respirant tissé ou en fluoroélastomère perforé hautes performances doux au toucher. Choisissez parmi une large gamme de couleurs : blanc, bleu marine, vert olive, noir ou encore Pride.
3. Un bonnet ou une casquette Nike
Quelle que soit l'activité, il existe toujours un bonnet ou une casquette Nike qui convient. L'homme à qui vous faites un cadeau a peut-être envie d'une nouvelle casquette. S'il est passionné de running, une casquette de trail Nike Dri-FIT pourrait faire son bonheur. Pour les jours plus froids, optez pour un bonnet. Plusieurs couleurs et motifs sont disponibles.
(Contenu apparenté : les 7 meilleurs bonnets et casquettes Nike à porter durant votre prochain entraînement)
4. Des lunettes de soleil Nike
Il existe forcément une paire de lunettes de soleil Nike pour plaire à votre moitié. Optez pour une paire à monoverre de protection enveloppant parfaite pour le running, ou pour des lunettes lifestyle avec des verres polarisés pour le quotidien.
5. Des gants Nike
Une autre bonne idée pour trouver le petit cadeau idéal. Choisissez des gants de running isolés, des gants de foot ou encore des gants de renforcement musculaire pour lui permettre de garder les mains au chaud en toute circonstance.
(Contenu apparenté : Les meilleurs gants de running Nike)
6. Une gourde Nike
Une gourde Nike est un petit cadeau simple mais très utile. Vous pouvez choisir un modèle résistant en acier inoxydable pour les trajets du quotidien ou un shaker pour les boissons à base de protéines en poudre ou de compléments alimentaires pré-entraînement. Il existe aussi des gourdes parfaites pour le running, avec une petite poche zippée pour ranger des clés.
7. Des chaussettes Nike
Une paire de chaussettes est un cadeau incontournable. Chaussettes intégrant la technologie Nike Dri-FIT blanches ou tie-dye, chaussettes de running côtelées ou chaussettes de training épaisses… vous avez l'embarras du choix ! Les chaussettes de running Nike sont disponibles en invisibles, à hauteur de cheville, de mollet ou de genou.
(Contenu apparenté : Comment choisir des chaussettes si vous avez tendance à transpirer des pieds)
8. Des sous-vêtements Nike
Autre cadeau incontournable à ne pas négliger : les sous-vêtements Nike. Les boxers Nike pour homme intègrent la technologie Dri-FIT pour évacuer la transpiration. Ils sont fabriqués en microfibre extensible pour un maximum de douceur. Vous pouvez aussi choisir parmi une sélection de coquilles et de maillots de corps.
Rédaction : Emilia Benton