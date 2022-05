Qu'est-ce qu'un complément alimentaire pré-entraînement et cela vaut-il le coup d'essayer ?

Pour faire court, les données scientifiques entourant ces compléments alimentaires sont assez limitées.

« Si certaines recherches montrent que les compléments pré-entraînement peuvent améliorer les performances physiques durant l'effort, les preuves ne sont pas très solides et les résultats sont mitigés », confie Sharon Gam.

Dans une étude menée à petite échelle, 12 athlètes de musculation masculins âgés d'une vingtaine d'années ont reçu l'instruction de consommer soit une boisson à haute teneur énergétique, soit une boisson placebo avant de participer à quatre tests de performance de deux minutes pour évaluer leur rapidité et leur réaction. Selon les résultats publiés dans un numéro de 2009 du Journal of the International Society of Sports Nutrition, les volontaires qui ont bu la boisson énergisante (qui contenait de la caféine, de la vitamine C et des composés à base de plantes et d'herbes) ont fait montre d'un temps de réaction nettement plus rapide et d'un regain d'énergie et de concentration par rapport au groupe placebo.

Une autre étude de petite envergure a examiné les effets possibles d'un complément alimentaire de performance multi-ingrédients contenant de la créatine et de la bêta-alanine sur la masse musculaire, la masse maigre et la force du bas du corps. Les auteurs ont constaté que les participants (24 hommes d'une vingtaine d'années pratiquant la musculation) qui ont pris le complément pré-entraînement et se sont entraînés trois jours par semaine pendant huit semaines « ont augmenté leur force d'environ neuf pour cent de plus qu'un autre groupe qui a suivi le même programme d'entraînement sans le complément alimentaire », explique Sharon Gam.

En outre, une étude menée par des chercheurs en sciences de l'exercice de l'Université de Floride du Sud, portant sur 13 hommes (âgés de 20 à 30 ans), a révélé que la prise d'un complément pré-entraînement à base de caféine sur une période de quatre semaines entraînait une amélioration significative du seuil anaérobie (performance à vitesse maximale) et des valeurs de puissance moyenne (puissance moyenne exercée). Cependant, ces résultats laissent Dana White très sceptique.

« L'ingrédient principal de la plupart des compléments pré-entraînement est un excitant ou une combinaison de plusieurs excitants », explique-t-elle. « Les excitants donnent une illusion d'énergie, un coup de fouet neurologique, mais ils n'apportent pas de véritable énergie. En vérité, seules les calories peuvent procurer de l'énergie. »

Qui plus est, Sharon Gam souligne que le financement pourrait avoir contribué à biaiser les résultats. « Il est important de noter que beaucoup d'études ont été réalisées par des scientifiques ayant des liens financiers avec des sociétés de compléments alimentaires, donc il peut être judicieux de prendre ces bienfaits avec des pincettes », ajoute-t-elle.