Les meilleures idées de petits cadeaux Nike pour adolescents

Les 8 meilleures idées de petits cadeaux Nike pour ados
Guide d'achat
Si vous êtes à la recherche du cadeau idéal pour un ou une ado, utilisez ce guide pour ne pas vous tromper.
Choisir le cadeau idéal pour des ados n'est pas toujours simple. Une fois que vous connaitrez ses centres d'intérêt, ses passe-temps et son style, vous serez sur la bonne voie pour trouver le petit cadeau qui illuminera sa journée.
Notre sélection est adaptée à toutes les occasions. Vous pourrez donc offrir ces petits cadeaux lors des fêtes de fin d'année, pour un anniversaire ou encore pour fêter un diplôme. Découvrez ces huit idées de petits cadeaux pour ados.
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Les 8 meilleures idées de petits cadeaux Nike pour ados
1. Un tee-shirt à motif
L'adolescence, c'est l'âge où l'on aime recevoir des vêtements. Mais il faut tout de même respecter leur style. C'est là qu'interviennent les tee-shirts à motif Nike. Choisissez parmi les modèles Nike SB et All Conditions Gear, ou restez classique avec un motif Swoosh. Nike propose des tee-shirts à manches longues, à manches courtes et des débardeurs.
2. Un bonnet Nike
L'un des avantages de l'hiver, c'est qu'on peut ressortir les bonnets. Si votre ado aime les looks classiques, choisissez un bonnet style pêcheur sans fioritures. Sinon, un modèle en maille avec une doublure en tissu Fleece et un pompon. Pour les fans de sport, choisissez un bonnet qui affiche les couleurs ou l'emblème de son équipe préférée.
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3. Des accessoires Nike pour les cheveux
Si votre ado aime accessoiriser son look, notamment avec des élastiques à cheveux, des chouchous et des nœuds, vous trouverez chez Nike des modèles qui correspondent à son style. La collection propose des élastiques à cheveux en velours, de grands nœuds qui rappellent la forme du Swoosh et des chouchous qui sont aussi cool à porter dans les cheveux qu'autour du poignet.
4. Des lunettes de soleil Nike
Choisissez une paire de lunettes qui correspond au style de votre ado, comme les montures aviateur, les verres réfléchissants et les modèles de running. Si votre ado passe sa vie devant son écran, optez plutôt pour une paire anti-lumière bleue qui protégera ses yeux.
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5. Un bracelet Nike pour montre
Si votre ado utilise une Apple Watch, c'est peut-être l'occasion parfaite de lui trouver un nouveau bracelet. La Boucle Sport Nike est fabriquée dans un nylon respirant tissé avec le Swoosh emblématique et décliné dans une variété de couleurs comme le noir, le blanc, l'olive ou encore le Pride. Ou sinon, il y a le Bracelet Sport Nike, conçu en fluoroélastomère perforé et doux au toucher. Il est disponible en blanc, noir, gris, rouge ou rose.
6. Une gourde Nike
Une gourde Nike est un petit cadeau simple mais très utile. Choisissez plutôt une gourde robuste en acier inoxydable qui résistera aux chocs quand votre ado sera en cours ou avec ses amis.
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7. Des chaussettes Nike
C'est un cadeau classique, mais loin d'être ennuyeux si vous trouvez la bonne paire. Les chaussettes Nike sont déclinées en plusieurs couleurs, avec des versions tie-dye et dip-dye. Trouvez des modèles qui sont en lien avec les hobbies de votre ado, comme des chaussettes épaisses pour le running ou le training, ou encore des chaussettes qui couvrent le mollet pour le foot ou le baseball.
8. Une carte cadeau Nike
Si votre ado adore Nike, alors vous ne pourrez pas vous tromper avec une carte cadeau. Avec ça, les ados peuvent faire leurs propres choix. Pas besoin de passer des heures à chercher le meilleur cadeau. Pour une double surprise, vous pouvez aussi glisser la carte dans un bonnet, une gourde ou une paire de chaussettes Nike.
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Rédaction : Emilia Benton