Les cinq meilleures idées cadeaux White Elephant de Nike

Tu participes à un échange de cadeaux White Elephant aux prochaines fêtes ? Il te faut une idée de cadeau abordable qui plaira à tes proches ou collègues. Ce qui rend le choix d'un cadeau pour ce jeu de fête si marrant (et difficile), c'est qu'on ne sait pas à qui il est destiné. Dans cet échange de cadeaux, il peut atterrir entre les mains de n'importe qui.

Dans ce cas, mieux vaut choisir un cadeau qui plaît au plus grand nombre. Plus le cadeau plaît, plus les gens voudront le prendre quand c'est leur tour de choisir. Suis ce guide pour découvrir d'incroyables idées cadeaux mixtes qui impressionneront tout le monde pendant les fêtes de fin d'année.

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