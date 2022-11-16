Les cinq meilleures idées cadeaux White Elephant de Nike

Les meilleurs cadeaux White Elephant de Nike
Guide d'achat
Gourde, bonnet ou carte cadeau, trouve le cadeau parfait dans ce guide.
Tu participes à un échange de cadeaux White Elephant aux prochaines fêtes ? Il te faut une idée de cadeau abordable qui plaira à tes proches ou collègues. Ce qui rend le choix d'un cadeau pour ce jeu de fête si marrant (et difficile), c'est qu'on ne sait pas à qui il est destiné. Dans cet échange de cadeaux, il peut atterrir entre les mains de n'importe qui.
Dans ce cas, mieux vaut choisir un cadeau qui plaît au plus grand nombre. Plus le cadeau plaît, plus les gens voudront le prendre quand c'est leur tour de choisir. Suis ce guide pour découvrir d'incroyables idées cadeaux mixtes qui impressionneront tout le monde pendant les fêtes de fin d'année.
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Les meilleures idées cadeaux White Elephant de Nike
1. Un mini sac à dos ou un sac banane
La personne qui reçoit ton cadeau White Elephant peut transporter ses essentiels avec style dans un mini sac à dos Nike ou un sac banane. Pour le mini sac à dos, choisis un design simple noir et blanc qui plaira à tout le monde. Puis, sélectionne un logo Nike Swoosh classique ou un imprimé Nike Futura raffiné pour représenter la marque.
Tes proches adorent les sacs banane ? Nike en propose plusieurs modèles, en différentes tailles. Certains sont conçus pour le sport (comme les runs ou randonnées longue distance). D'autres sont plus adaptés pour le quotidien ou viennent compléter une tenue de festival.
2. Une gourde réutilisable
Une gourde réutilisable est un petit cadeau simple, mais très utile. Choisis un modèle résistant en acier inoxydable pour les trajets quotidiens de tes collègues et proches. En plus, l'eau reste au frais toute la journée.
Sinon, opte pour une gourde avec une paille intégrée et un bouton poussoir à utiliser d'une seule main. Cette option est idéale pour les entraînements à la maison, sur tapis de course ou les cours de vélo en salle. Rien de plus pratique qu'une gourde sans bisphénol A qui passe au lave-vaisselle.
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3. Des accessoires pour temps froid
Si l'échange de cadeaux a lieu quand il fait froid, on a plein de beaux cadeaux Nike spécialement conçus pour l'hiver. Choisis parmi toute une gamme de gants, comme des paires doublées en tissu Fleece ou d'autres compatibles avec les écrans tactiles, de cache-cous et d'écharpes ornées d'un Swoosh. Tu peux aussi opter pour une paire de chaussettes épaisses tie & dye, à la fois originales et fonctionnelles. Si une paire de chaussettes ne suffit pas, choisis parmi les lots avec trois ou six paires.
Nike propose aussi des couvertures en tissu Fleece et fausse fourrure, pour un cadeau ultra-confortable que tout le monde va s'arracher.
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4. Un bonnet Nike
Un bonnet est une autre bonne idée pour ce jeu de fêtes : il conviendra à la plupart des personnes et des styles. Les modèles Nike sont proposés dans différentes couleurs adaptées au plus grand nombre : noir et blanc, gris chiné, doré, marron, vert, etc. En plus, c'est une bonne option pour les échanges de cadeaux White Elephant avec budget limité.
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5. Une carte cadeau Nike
Une carte cadeau Nike est une idée pratique et de dernière minute qui ne déçoit jamais. Bon, ce ne sera pas le cadeau le plus unique ou personnalisé de l'évènement. Mais au moins, la carte cadeau permet à la personne de choisir ce qui lui fait vraiment plaisir. Elle pourra trouver un article qu'elle aime parmi les chaussures, les vêtements ou les accessoires de training. Impossible de se tromper avec cette option, d'autant plus que tu peux définir une fourchette de prix.
Rédaction : Emilia Benton