Les cinq meilleurs gants de running Nike

Tant qu'il n'y a aucun risque, la météo d'hiver n'est pas nécessairement un obstacle à l'entraînement. Une paire de gants performants vous permet d'éviter les doigts gelés et engourdis.

Les gants de running Nike sont fabriqués à partir de tissus chauds à séchage rapide afin de garder les mains au chaud sans les rendre moites. De plus, tous les gants de cette sélection sont équipés de motifs d'adhérence au niveau des doigts, compatibles avec les écrans tactiles, pour accéder à vos applis en toute simplicité, comme Nike Run Club.

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