01. Planifiez votre semaine d'entraînement.



En créant un programme permettant de distinguer les jours où vous repoussez vos limites de ceux où vous ralentissez la cadence, non seulement vous vous autorisez officiellement à y aller en douceur, mais vous serez aussi plus à même d'en percevoir les bienfaits, indique Sue Falsone. Vous pourrez ainsi visualiser le programme de la semaine et vous apercevoir, par exemple, que vous avez programmé ce run de récupération le mercredi parce que vous devez tout donner sur les sprints du mardi, et que vous aurez ainsi plus d'énergie pour les séances de renforcement du jeudi, explique-t-elle. En bonus, cette méthode fait appel à votre sens de l'engagement.

Voici un emploi du temps que Sue Falsone recommande à tout le monde :



· Lundi : surpassez-vous

· Mardi : surpassez-vous encore

· Mercredi : jour de régénération*

· Jeudi : reprise

· Vendredi : dernier entraînement difficile de la semaine

· Samedi : jour de régénération*

· Dimanche : faites une balade à pied ou à vélo, ou pratiquez une activité amusante (dans le respect des mesures de distanciation) avec un ami ou un membre de votre famille. « Cette journée permet simplement de rester actif et d'adopter un mode de vie sain dans tous les domaines de votre vie », précise Sue Falsone. Il s'agit de remettre les compteurs à zéro avant de commencer une nouvelle semaine.

*Si vous avez des courbatures après les journées les plus intenses, vous récupérerez plus rapidement pendant les jours de régénération si vous réalisez une version plus douce de l'entraînement responsable des courbatures. Selon une étude publiée dans la revue PLOS One, les muscles que vous avez sollicités seront ainsi moins fatigués et vous pourrez récupérer plus rapidement que si vous cibliez des muscles différents ou si vous ne vous entraîniez pas du tout.



02. Examinez vos statistiques et tenez-vous prêt à ajuster le tir.



Les jours de récupération, vous devriez fournir un effort suffisamment léger pour favoriser la réparation et la régénération, mais pas au point de ne rien faire du tout. Une manière simple de trouver l'équilibre : portez un moniteur de fréquence cardiaque (une montre connectée propose généralement cette fonction) pour vérifier que vous fournissez bien un effort léger ou très léger, ce qui correspond généralement à 50-60 % de votre rythme cardiaque maximal. Si vous ne disposez pas d'un tel appareil, notez votre effort sur une échelle de 1 à 10, 1 équivalant à rester allongé sur le canapé et 10 à rester cloué au sol par épuisement. Maintenez alors un effort tranquille de 4 à 5 au maximum, conseille Sue Falsone.



Tout au long de la séance, ajustez l'effort selon les besoins. « Les premières 10 à 15 minutes vous indiqueront ce que votre corps doit faire », explique Romain Meeusen. Soyez attentif aux signes physiques vous invitant à ralentir un peu le rythme, comme des raideurs, des douleurs ou une respiration lourde, ou bien aux signaux d'alerte mentaux, par exemple si vous ne cessez de vous dire que vous ne prenez aucun plaisir pendant l'entraînement. Au contraire, si vous avez l'impression de ne pas faire grand-chose, envisagez d'augmenter légèrement la cadence.



03. Créez une ambiance distincte.



Pour réussir à fournir un effort tranquille les jours de récupération, vous devez instaurer une atmosphère différente de celle des jours où vous vous donnez à fond, indique Sue Falsone. Par exemple, en commençant par votre playlist. « La musique est un excellent moyen de ralentir, par exemple avec des chansons à 100 battements par minute, car vous alignerez votre allure sur le rythme du titre que vous écoutez », précise-t-elle.

Vous pouvez également vous habiller en conséquence. Des recherches suggèrent que ce que vous portez envoie à votre cerveau des signaux sur la manière de vous sentir ou de vous comporter. (Par exemple, un groupe de cinq études publiées dans la revue Social Psychological and Personality Science a mis en évidence que les personnes portant des vêtements formels se sentaient plus puissantes et sûres d'elles-mêmes.) Envoyez à votre esprit la consigne de ralentir en troquant votre débardeur de course contre un tee-shirt confortable, ou les sneakers que vous portez en cours de HIIT contre une paire lifestyle décontractée. Mieux encore, si vous ne courez pas, marchez pieds nus : cela modifie votre attention à l'équilibre et la conscience que vous avez de votre corps dans l'espace, ajoute Sue Falsone.

Enfin, envisagez d'associer votre jour de régénération à un décor serein, conseille Romain Meeusen. Il est bien plus facile de conserver une allure paisible sur un chemin silencieux et pittoresque que sur le terrain d'athlétisme où vous avez enchaîné les sprints quelques jours auparavant.