Neuf conseils d'entraînement importants pour les débutants qui préparent un marathon

Autre aspect important de tout bon programme d'entraînement au marathon : la nutrition. Comme l'explique Noah, tu vas parcourir de longues distances, et pendant des heures. Veille donc à t'alimenter correctement pour favoriser la récupération et faire le plein d'énergie.

« L'alimentation, de manière générale, est propre à chaque personne. C'est la même chose pour la nutrition en vue d'un marathon », affirme Rayanne Nguyen, diététicienne, spécialiste certifiée en diététique sportive, et nutritionniste diététicienne agréée. « Tu suis un programme d'entraînement pour tes runs, pas vrai ? Il t'en faut un aussi pour l'alimentation. Et pas seulement pour le jour de la course, mais pour toute la période d'entraînement », souligne-t-elle.

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D'après Rayanne, si tu ne t'alimentes pas bien pendant la période d'entraînement, la course risque d'être difficile. Chaque personne a des besoins différents mais, à partir du moment où tu fais plus d'exercice, ton apport énergétique doit lui aussi augmenter (ou la quantité de nourriture consommée).

« Les runners et runneuses ont besoin d'un apport équilibré en macronutriments : glucides, protéines et lipides. En plus de ça, il faut faire le plein de fruits et de légumes », conseille Rayanne Nguyen. Les glucides sont la principale source d'énergie du corps, c'est pourquoi il faut en consommer plus, ajoute-t-elle.

Conseils nutritionnels à suivre pendant la période d'entraînement

Rayanne souligne qu'il faut manger quelque chose avant de s'entraîner. Dans l'idéal, 30 à 60 grammes de glucides simples faciles à digérer, pour booster ton énergie et prévenir l'inconfort gastro-intestnal pendant l'entraînement. Tu peux aussi consommer une boisson énergétique, de la compote de pommes, un en-cas aux fruits ou quelques bouchées d'une barre.

Si tes runs durent au maximum entre 60 et 75 minutes, Rayanne précise que tu n'auras pas besoin de refaire le plein d'énergie. Toutefois, veille à bien t'hydrater et à absorber des électrolytes. Elle suggère de faire appel à des spécialistes en diététique pour t'aider à créer un programme sur mesure. Si tes runs sont plus longs, Rayanne conseille de consommer une source de glucides bien assimilée, facile à transporter et rapide à manger.

Pendant l'entraînement, l'idéal est de consommer 30 à 90 grammes de glucides par heure. Cette quantité doit augmenter à mesure que tes runs s'allongent. Cette démarche t'aidera aussi à déterminer ton programme nutritionnel pour le jour de course. Rayanne conseille d'essayer des produits à base de glucides et d'électrolytes, comme les boissons énergétiques, les gels, les gummies ou les chewing-gums énergétiques. Elle recommande aussi les en-cas aux fruits, les fruits secs et les bonbons sans chocolat.

Qu'en est-il de l'hydratation ? Rayanne suggère de boire toutes les 15 à 30 minutes. Bien s'hydrater et s'alimenter pour les entraînements est primordial pour préparer son estomac à tolérer plus de nourriture et à faire le plein d'énergie.

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Après l'entraînement, l'alimentation compte tout autant, explique Rayanne. Selon elle, une fois l'entraînement terminé, l'estomac est comme un réservoir d'essence vide : il a besoin de faire le plein. « Si tu ne fais pas le plein, tu vas commencer le prochain entraînement "à sec". Résultat : les risques de blessures, de fatigue et les difficultés à terminer la séance augmentent. »

L'objectif de ton alimentation après l'entraînement est de faire le plein de glucides, de protéines et de bien t'hydrater, et ce, 30 à 60 minutes suivant la fin de la séance. « Le plus tôt sera le mieux, et manger même un peu, c'est toujours mieux que rien », affirme-t-elle.