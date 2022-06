Les meilleures chaussures de marathon Nike pour Homme et Femme

Conçue pour les courses de 10 kilomètres ou plus, la Nike ZoomX Vaporfly Next% constitue une autre option parmi les chaussures destinées aux longues distances. Tout comme la Nike Air Zoom Alphafly, cette chaussure associe une semelle intermédiaire en mousse et une plaque en fibre de carbone sur toute la longueur pour garantir une tenue légère et réactive, faite pour vous aider à courir plus vite.

Cette chaussure intègre également des empiècements en mesh pour plus de respirabilité, ainsi que des lacets décalés et une languette rembourrée qui contribuent à réduire la pression appliquée sur le dessus du pied. La pointe élargie offre plus d'espace, tandis que les rainures sur la semelle garantissent une bonne adhérence sur toutes les surfaces. Vous pouvez ainsi courir en toute confiance par tous les temps.

Pour les marathoniens et marathoniennes qui cherchent à se démarquer, la Nike ZoomX Vaporfly Next% est également personnalisable.