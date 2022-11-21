Comment gérer la fatigue du premier trimestre selon les spécialistes

Ce type de fatigue très spécifique peut vous épuiser au début de la grossesse. « La fatigue du premier trimestre est sans pareille », affirme Amanda Williams, MD, gynécologue-obstétricienne certifiée à Oakland (en Californie) et membre du conseil consultatif du programme Nike (M)ove Like a Mother. « C'est la période où le fœtus et le placenta croissent le plus rapidement. L'énergie est donc puisée dans les réserves métaboliques ». De plus, la production de certaines hormones comme l'œstrogène, la progestérone et l'hormone chorionique gonadotrope humaine (HCG, soit l'hormone de grossesse sécrétée par le placenta) explose, ce qui peut vous mettre dans un état... comment dire... pas top.

Pour faire simple, dites-vous que votre corps commence à faire grandir un être humain et à construire sa maison pour les neufs prochains mois environ. Ce n'est donc pas étonnant que vous ne trouviez pas l'énergie de vous lever du canapé, encore moins pour faire de l'exercice (vraiment, on ne juge pas). Même les athlètes professionnelles se sentent sur la touche à cette période de leurs vies. Adia Barnes, athlète Nike, Head Coach de l'équipe de basket féminine des Wildcats de l'université de l'Arizona et mère de deux enfants se souvient « avoir été épuisée » pendant le premier trimestre.

Malgré tout, vous n'avez pas à laisser la fatigue gagner. Voici quelques conseils pour la gérer.