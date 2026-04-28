Éditions spéciales Melitta Baumeister de la Nike Vomero Premium et la Pegasus Premium

Les créations de Melitta Baumeister s'adressent aux athlètes de tous les jours qui font attention à leur style, en accord avec le mantra de Nike : «If you have a body, you are an athlete. » (Il suffit d'avoir un corps pour être un athlète.) Connue pour son esthétique originale et sa capacité à sublimer des designs du quotidien, Melitta Baumeister est la collaboratrice idéale.

La Vomero Premium et la Pegasus Premium signées Melitta Baumeister sont de véritables œuvres d'art, avec leurs couleurs originales (Total Orange et vert fluo Volt) et leurs variations subtiles de couleurs superposées. Chaque chaussure est peinte à la main, ce qui fait que chacune est unique. Selon Melitta, cela fait echo à l'idée d'accepter nos imperfections et de bouger pour nous-mêmes, plutôt que dans une quête de perfection. « Il s'agit de courir pour soi, et pour personne d'autre », explique-t-elle.

En observant le design des deux modèles de plus près, vous verrez des détails comme les yeux et les mains de Melitta, et le logo MB sur l'ensemble de la chaussure, pour une touche perso.

« La Vomero Premium et la Pegasus Premium sont toutes deux des modèles emblématiques qui font partie intégrante de la communauté du running depuis des décennies », explique-t-elle. Le fait de réinventer quelque chose de si important pour les athlètes du quotidien à travers le concept de "Cours comme si personne ne regardait" m'a permis de créer un paradoxe plein de sens. Les silhouettes sont artistiques et pleines de vie. Chaque paire de Vomero Premium peinte à la main est transformée en un artefact témoignant de l'influence humaine. La peinture n'est pas une décoration, elle agit comme une preuve. De son côté, la Pegasus Premium incarne ce paradoxe grâce à un design original aux couleurs fluo qui invite les athlètes à bouger librement, même si la chaussure semble les observer en retour. »