Éditions spéciales Melitta Baumeister de la Nike Vomero Premium et la Pegasus Premium

Les éditions spéciales de la Nike Vomero Premium et la Pegasus Premium de Melitta Baumeister : pour les athlètes qui aiment exprimer leur personnalité à travers leur propre style
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Les versions de la créatrice de mode Melitta Baumeister de ces chaussures de running Nike très appréciées mettent en avant le style, l'expression de soi et l'individualité, pour les athlètes qui assument leurs imperfections et n'ont pas peur d'affirmer leur style.
- Dans le cadre de sa première collaboration avec une marque, la créatrice de mode de luxe Melitta Baumeister a réinterprété deux chaussures de running Nike populaires à sa façon : la Vomero Premium et la Pegasus Premium.
- L'interprétation de Melitta Baumeister associe la haute couture et la haute performance pour créer des chaussures de running élégantes, idéales pour la vie citadine.
- La Vomero Premium et la Pegasus Premium signées Nike et Melitta Baumeister s'inspirent de l'idée de « courir comme si personne ne regardait » (« Run Like No One Is Watching »), un message invitant à courir pour soi et à redécouvrir le plaisir du mouvement.
- Les deux modèles ont été mis en vente sur MelittaBaumeister.com le 1er avril 2026, puis dans les magasins Dover Street Markets de New York, Los Angeles, Paris, Londres, Pékin, Ginza et Singapour le 7 avril 2026, et sur SNKRS et dans une sélection de magasins Nike et NBHD à travers le monde à partir du 8 avril 2026.
La haute couture et la haute performance ont fusionné. Nike et Melitta Baumeister on collaboré pour réinventer deux chaussures de running conçues pour la vie citadine, la Vomero Premium, une chaussure ultra-confortable et la Pegasus Premium, un modèle ultra-réactif. Connue pour ses designs de vêtements structurés et haut de gamme, Melitta Baumeister apporte une touche haute couture à ces modèles de running Nike très populaires grâce à son regard artistique. Elle prouve ainsi que les chaussures de running sont vraiment destinées à tout le monde et à tous les jours.
Les fans de chaussures de running Nike qui aiment exprimer leur personnalité pourront obtenir une paire dès la première semaine d'avril 2026 sur MelittaBaumeister.com, sur SNKRS, dans de nombreux magasins Dover Street Markets à travers le monde et dans une sélection de magasins Nike et NBHD aux quatre coins du globe.
Nike Vomero Premium et Pegasus Premium : quelles sont les différences ?
La Vomero Premium, lancée en octobre 2025, est une chaussure de running Nike qui met l'accent sur le confort lors des runs quotidiens. La Vomero Premium pousse encore plus loin l'amorti de la Nike Vomero 18 grâce à sa semelle intermédiaire en mousse ZoomX ultradouce sur toute la longueur. Mais le point fort de la Vomero Premium, ce sont ses deux unités Air Zoom, à l'avant-pied et au talon, qui offrent un maximum de douceur et de rebond. En comparaison, la Pegasus Premium, lancée en janvier 2025, est connue pour sa réactivité maximale, grâce à la première unité Air Zoom visible sculptée de Nike.
La Vomero Premium et la Pegasus Premium sont des chaussures de running sur route similaires, qui mettent l'accent sur des caractéristiques légèrement différentes. La Vomero Premium apporte une douceur exceptionnelle et une protection optimale, grâce à son amorti supplémentaire,
son empeigne rembourrée confortable et sa base large et stable. La Pegasus Premium, quant à elle, est plus ferme et plus réactive pour offrir une meilleure propulsion, avec une empeigne plus fine et plus respirante.
Ces deux modèles sont parfaits pour les runs quotidiens. Cependant, la Vomero Premium est plus adaptée pour les runs plus longs grâce à son plus grand confort, et la Pegasus Premium est plus adaptée aux runs plus rythmés.
Qu'est-ce que Melitta Baumeister apporte à la Vomero Premium et à la Pegasus Premium ?
Les créations de Melitta Baumeister s'adressent aux athlètes de tous les jours qui font attention à leur style, en accord avec le mantra de Nike : «If you have a body, you are an athlete. » (Il suffit d'avoir un corps pour être un athlète.) Connue pour son esthétique originale et sa capacité à sublimer des designs du quotidien, Melitta Baumeister est la collaboratrice idéale.
La Vomero Premium et la Pegasus Premium signées Melitta Baumeister sont de véritables œuvres d'art, avec leurs couleurs originales (Total Orange et vert fluo Volt) et leurs variations subtiles de couleurs superposées. Chaque chaussure est peinte à la main, ce qui fait que chacune est unique. Selon Melitta, cela fait echo à l'idée d'accepter nos imperfections et de bouger pour nous-mêmes, plutôt que dans une quête de perfection. « Il s'agit de courir pour soi, et pour personne d'autre », explique-t-elle.
En observant le design des deux modèles de plus près, vous verrez des détails comme les yeux et les mains de Melitta, et le logo MB sur l'ensemble de la chaussure, pour une touche perso.
« La Vomero Premium et la Pegasus Premium sont toutes deux des modèles emblématiques qui font partie intégrante de la communauté du running depuis des décennies », explique-t-elle. Le fait de réinventer quelque chose de si important pour les athlètes du quotidien à travers le concept de "Cours comme si personne ne regardait" m'a permis de créer un paradoxe plein de sens. Les silhouettes sont artistiques et pleines de vie. Chaque paire de Vomero Premium peinte à la main est transformée en un artefact témoignant de l'influence humaine. La peinture n'est pas une décoration, elle agit comme une preuve. De son côté, la Pegasus Premium incarne ce paradoxe grâce à un design original aux couleurs fluo qui invite les athlètes à bouger librement, même si la chaussure semble les observer en retour. »
Comparaison entre la Melitta Baumeister x Vomero Premium et la Melitta Baumeister x Pegasus Premium
Réputée pour offrir un amorti et un confort optimaux grâce à ses deux unités Air Zoom et à sa semelle intermédiaire ZoomX sur toute la longueur, la Vomero Premium revisitée par Melitta Baumeister est proposée en Total Orange. Le logo MB et les détails peints à la main s'associent pour créer un look original et unique que les fans de la designer, de l'art et de la haute couture apprécieront à coup sûr.
La Pegasus Premium est une chaussure de running complète idéale pour le quotidien avec un focus sur la réactivité, et la version de la designer ne fait pas exception à la règle. Constituée d'une unité Air Zoom sculptée reposant sur une couche de mousses ZoomX et ReactX, la Pegasus Premium de Melitta est proposée en Volt, un vert fluo propre à Nike.
Comme la Vomero Premium, la Pegasus Premium présente le même logo MB, les mêmes superpositions de couleurs et les mêmes détails peints à la main.
À qui s'adressent les versions revisitées par Melitta Baumeister de la Vomero Premium et de la Pegasus Premium ?
Ces versions uniques de la Vomero Premium et de la Pegasus Premium sont idéales pour les personnes qui adorent la mode autant que le running. Cela inclut les athlètes qui aiment exprimer leur personnalité, les fans de running Nike à la recherche de modèles haut de gamme ou en édition limitée, les personnes qui souhaitent ajouter une paire peinte à la main à leur collection, et celles et ceux qui s'intéressent à la technologie de running Nike.
Quand et où trouver les versions revisitées par Melitta Baumeister de la Vomero Premium et de la Pegasus Premium ?
Les deux coloris en édition spéciale de la Nike Vomero Premium et la Pegasus Premium seront disponibles le 1er avril 2026 sur MelittaBaumeister.com, le 7 avril 2026 dans les magasins Dover Street Markets de New York, Los Angeles, Paris, Londres, Pékin, Ginza et Singapour, et le 8 avril 2026 sur SNKRS et dans une sélection de magasins Nike et Nike Neighborhood à travers le monde.
FAQ sur la Melitta Baumeister x Vomero Premium et la Melitta Baumeister x Pegasus Premium
Quelle est la date de sortie de la collection Melitta Baumeister x Nike ?
La collection Melitta Baumeister x Nike est sortie la première semaine d'avril 2026.
Où peut-on acheter la collection Melitta Baumeister x Nike ?
Tu peux trouver la collection Melitta Baumeister x Nike sur MelittaBaumeister.com, dans les magasins Dover Street Markets de New York, Los Angeles, Paris, Londres, Pékin, Ginza et Singapour, ainsi que sur SNKRS et dans une sélection de magasins Nike et NBHD.
Quelle est la différence entre la Nike Pegasus et la Nike Vomero ?
Ce qui différencie les chaussures de running Nike Vomero et Nike Pegasus, c'est la souplesse : la Vomero est mieux adaptée aux personnes en quête de douceur et d'amorti pour les runs de récupérations faciles ou les runs longs. La Pegasus, quant à elle, est plus ferme et plus réactive, ce qui fait d'elle une chaussure mieux adaptée aux runs d'entraînements plus rythmés.
Qu'est-ce qui rend la collection Melitta Baumeister x Nike unique ?
Ce qui rend la collection Melitta Baumeister x Nike unique, ce sont ses motifs originaux, peints à la main, aux variations de couleurs subtiles. Ils apportent une touche de style haut de gamme à ces chaussures de running Nike iconiques, idéales pour celles et ceux qui aiment exprimer leur personnalité.