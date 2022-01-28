Un short de running avec une poche pour téléphone : pourquoi est-ce si pratique

La poche pour téléphone, élément indispensable de votre short de running
Guide d'achat
Si vous souhaitez écouter de la musique ou un podcast, suivre votre itinéraire ou téléphoner à quelqu'un pendant vos runs, découvrez nos conseils pour transporter votre accessoire de fitness préféré (votre téléphone) en toute sécurité lorsque vous courez.
Si vous êtes en quête de nouvelles idées pour booster votre motivation lors de vos runs, écoutez une playlist stimulante, un podcast ou un run audio sur l'application Nike Run Club. Bien entendu, vous devrez emporter votre téléphone avec vous pour cela.
Tenir un téléphone en main pendant que vous courez peut être gênant. De plus, il risque de se casser si vous trébuchez en chemin, ou s'il glisse de votre main à cause de la transpiration. Pour éviter ce type de problèmes, vous devez choisir un équipement de running adapté. Votre téléphone sera ainsi rangé en toute sécurité. Après tout, vous avez sans doute déjà passé beaucoup de temps à trouver les bonnes chaussures de running, le meilleur équipement et d'autres accessoires essentiels pour affronter toutes les météos. Alors, n'oubliez pas non plus de prévoir un rangement sûr dans lequel glisser votre téléphone lors de vos runs.
Découvrez les shorts et pantalons de running Nike les plus populaires, qui intègrent une poche pour téléphone :
Pourquoi pratiquer le running avec son téléphone ?
Comment porter votre téléphone pendant vos runs
- Porter un pantalon ou un short de running doté de poches adaptées. Nike propose plusieurs modèles de shorts de running munis de poches, déclinés dans différentes coupes et tailles. Certains sont agrémentés de poches classiques à zip ; d'autres comportent une poche profonde sur le côté, aux dimensions idéales pour accueillir votre appareil. Il existe aussi des shorts respirants qui intègrent une poche intérieure au niveau de la taille, et certains présentent même une poche arrière pour garder vos affaires en toute sécurité. Ces solutions vous aideront à ne pas perdre votre téléphone lors de vos runs.
- Attacher le téléphone à votre bras. Il existe des brassards spéciaux pour téléphone. Parfaits pour le running, ces accessoires sont dotés d'une poche spécialement conçue pour accueillir votre appareil. Si vous n'avez rien contre l'idée de porter sur vous un accessoire supplémentaire pour courir, cette solution est peut-être la plus adaptée.
- Glisser le téléphone dans votre brassière de sport. Votre téléphone sera sans aucun doute bien maintenu ainsi, mais cette solution peut s'avérer inconfortable en fonction de la coupe de votre brassière. Autre inconvénient, votre téléphone finira certainement trempé de transpiration lorsque votre corps montera en température avec l'effort.
- Tenir le téléphone en main à l'aide d'un strap. Avec un étui de téléphone anti-dérapant muni d'un strap réglable, votre téléphone restera bien mieux dans votre main que si vous le tenez à main nue. Cette méthode a également l'avantage d'être moins fatigante, mais elle vous oblige tout de même à garder un objet à la main pendant la durée de votre run.
Il existe également des vestes sans manches, des ceintures et des sacs à dos dans lesquels ranger votre téléphone. Mais ces solutions ne vous apporteront par forcément un confort optimal pendant que vous courez. De plus, en ajoutant une épaisseur supplémentaire à votre tenue de running, vous pourriez perdre en liberté de mouvement. Vous risquez donc d'acheter tout un tas de supports différents pour ensuite les retourner parce qu'ils vous sembleront encombrants ou peu naturels lorsque vous courez. Pour éviter cet écueil, essayez de faire avec l'équipement dont vous disposez déjà. Portez des shorts de running (ou des pantalons, ou des leggings) qui sont dotés d'une poche intégrée.
Ne portez pas votre téléphone à la main
Lorsque vous tenez votre téléphone en main, vous risquez également de vous laisser distraire plus facilement. Et c'est une autre bonne raison de ne pas le faire. En regardant votre téléphone en même temps que vous courez, vous risquez de faire un faux pas ou de perdre le contrôle de votre foulée, et donc de trébucher ou de tomber. Or vous n'avez certainement pas envie d'endommager votre téléphone, et encore moins de vous blesser. Prenez donc bien soin de ranger votre appareil dans un endroit où il sera en sécurité.
Une poche pour ranger votre téléphone en toute sécurité
Les meilleurs bas de running dotés d'une poche pour téléphone
Une fois que vous avez trouvé un short ou pantalon de running qui vous plaît, veillez à ce qu'il présente les caractéristiques suivantes :
- Une matière extensible qui vous offrira une liberté de mouvement totale, comme le tissu Nike Dri-FIT
- Une matière respirante et anti-transpiration qui sèche rapidement
- Un effet de compression qui assure un bon maintien
- Une bonne protection
Vous avez certainement des préférences en ce qui concerne la longueur ou la coupe. Alors, laissez ces éléments vous guider dans votre choix plutôt que de vous focaliser uniquement sur la poche. La coupe du short ou du pantalon est plus importante que l'emplacement exact de la poche. Veillez simplement à ce que les dimensions de la poche soient adaptées à la taille de votre téléphone.
Avec ou sans zip ?
Bien souvent, les shorts de running présentent de nombreuses poches, dont une au moins est dotée d'une fermeture à zip. Celle-ci peut s'avérer suffisamment grande pour votre téléphone, mais ce n'est pas toujours le cas. Si elle est trop petite, il vaudra mieux l'utiliser pour ranger d'autres objets de valeur moins volumineux. Vous pouvez très bien ranger vos clés, votre argent ou votre carte de crédit, ainsi qu'une pièce d'identité dans la poche prévue pour le téléphone. La fermeture à zip constitue sans aucun doute un atout pour un short de running, mais elle n'est pas toujours nécessaire pour conserver votre téléphone en toute sécurité. À vous de trouver la solution la plus adaptée pour vous.