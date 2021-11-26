Comment mesurer son pied pour connaître sa pointure

Tu cherches des chaussures de sport haute performance ou des sneakers pour tous les jours ? Dans tous les cas, il te faut la bonne pointure pour un confort total. Quand tes chaussures ne sont pas ajustées à ton pied, c'est inconfortable, ça fait mal et ça donne des ampoules. Le problème, c'est que beaucoup de gens portent la mauvaise pointure.

Une étude de 2018 publiée dans le Journal of Foot and Ankle Research a montré que seul un tiers des personnes environ porterait des chaussures adaptées à leurs pieds. En plus, choisir la mauvaise pointure entraîne des douleurs aux pieds et détériore leur santé.

Alors, comment savoir si on porte la bonne pointure ? Pour trouver la bonne pointure, il faut d'abord mesurer ton pied avec précision. Lis la suite pour découvrir comment mesurer ton pied et trouver ta pointure de chaussures Nike. Découvre aussi nos astuces bonus pour choisir une paire confortable et à bon maintien qui répondra à tes besoins.

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