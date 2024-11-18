Le guide ACG pour la paix sur Terre

ÉTAPE 1 : La nature est tout autour de vous. Chaque jour, vous pouvez y prêter attention et remarquer les petites choses que vous avez peut-être négligées. Les petites herbes qui poussent dans les fissures du trottoir font aussi partie de la nature.



ÉTAPE 2 : Cette semaine, pourquoi n'iriez-vous pas visiter l'un des parcs à proximité ou d'autres espaces publics extérieurs près de chez vous ? Vous passerez certainement un excellent moment.



ÉTAPE 3 : Une fois par mois, fixez-vous comme objectif de faire une randonnée ou une longue promenade dans la nature. Cela vous aidera à mieux apprécier votre environnement. N'oubliez pas d'amener un ami, à deux pattes, à quatre pattes ou même à 1 000 pattes. ACG ne fait pas de discrimination.



ÉTAPE 4 : Si vous avez toujours voulu aller dans un parc national, planifiez un voyage par an et assurez-vous qu'il ait bien lieu. Vous êtes maître de votre destin. Pourtant si c'est une question de destin, le contrôle n'entre pas vraiment en ligne de compte, non ? De quoi réfléchir pendant votre voyage…