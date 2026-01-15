Nouvelle Nike ACG Zegama : la chaussure de trail ultime pour les terrains les plus exigeants 

« La ACG Zegama est conçue et testée pour partir à l'aventure sur les sentiers les plus exigeants dans un confort total grâce à son amorti inégalé, explique Brenden McAleese, Director, Nike ACG Footwear. Grâce aux retours d'athlètes, pour qui les limites sont faites pour être dépassées, chaque détail a été pensé pour tenir la distance. Dès qu'on enfile la chaussure, on ressent l'espace plus large au niveau des orteils et la mousse ZoomX, adaptée au trail. Ils facilitent l'exploration de terrains techniques et escarpés en toute confiance. »

Upgradée grâce à des technologies avant-gardistes basées sur les retours d'expérience des athlètes lors de son développement, la Nike ACG Zegama est légère, ultra-amortie et réactive, mais aussi stable sur les sentiers imprévisibles et irréguliers. Ce paradoxe apparent est le résultat d'une semelle intermédiaire combinée exposée, construite en mousse Nike ZoomX et Cushlon 3.0. Le placement de ces technologies sous le pied est encore plus unique.

Cette conception de semelle intermédiaire de pointe n'est que le début de ce qui fait de la Nike ACG Zegama la chaussure de trail idéale. La confiance ressentie par les personnes qui l'ont portée lorsqu'elles évoluent sur un terrain rocheux dans des conditions météorologiques humides et sèches imprévisibles pendant plusieurs jours n'est pas une coïncidence : une semelle extérieure Vibram Megagrip avec un motif de crampons amélioré et une couverture stratégique en caoutchouc sont intégrées pour une adhérence et une résistance accrues. De plus, une plaque rigide à l'avant-pied aide les athlètes à progresser sur les sentiers rocailleux, tandis qu'une bosse au talon modifiée améliore le placement du pied sur les terrains techniques.

« La ACG Zegama est aussi confortable et stable que le modèle précédent, que j'adorais déjà utiliser pour mes entraînements quotidiens, mais elle est encore plus réactive, ce qui la rend vraiment fun à utiliser en compétition, déclare Caleb Olson, membre du All Conditions Racing Department et vainqueur de la Western States Endurance Run 2025. Cette chaussure est robuste et parfaite pour mes runs plus techniques, quand je vais sur des terrains rocheux et que j'ai besoin d'un confort et d'un amorti longue durée. »